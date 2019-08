Berita Transfer - Steven N'Zonzi 'Konfirmasi' Nicolas Pepe Gabung Arsenal

Gelandang AS Steven N'Zonzi menunjukkan rasa antusias melihat Nicolas Pepe selangkah lagi bergabung ke . Dalam unggahannya di media sosial, gelandang Prancis itu menampilkan foto Pepe yang diedit dengan mengenakan seragam The Gunners.

Pepe memang digadang-gadang selangkah lagi jadi milik Arsenal di bursa transfer musim panas ini. Hal itu tidak lepas dari tercapainya kesepakatan soal mahar transfer senilai £72 juta antara klub London Utara dan tim Prancis itu.

Menurut Mirror, N'Zonzi tampak mengikuti perkembangan transfer Arsenal selama musim panas ini.

Nicolas Pepe to Arsenal confirmed by Steven Nzonzi looooool

