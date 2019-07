Berita Transfer - RESMI: Jordan Veretout Berlabuh Di AS Roma

Jordan Veretout resmi menuntaskan kepindahannya ke AS dengan status pemain pinjaman berikut obligasi untuk membelinya dari senilai €17 juta plus sejumlah bonus.

Gelandang berusia 26 tahun itu telah menyelesaikan tes medis Sabtu pagi lalu dan membubuhkan hitam di atas putih yang akan mengikat dia hingga Juni 2024 mendatang.

Detail ongkos Veretout dipublikasikan oleh pihak Giallorossi. Mereka akan membayar €1 juta sebagai biaya peminjaman selama semusim penuh dan akan melunasi €16 juta di musim panas tahun depan ketika yang besangkutan dipermanenkan.

✅✍️🤝 100% Official: Jordan Veretout is an AS Roma player 💪



🇺🇸 This summer #ASRoma is working with @MissingKids to use transfer announcements on social media to raise awareness about the search for missing children - including these 4 children from the USA. 🇺🇸 pic.twitter.com/Afp1OGo23K