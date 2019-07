Berita Transfer - Hari Ini, Jordan Veretout Tes Medis Di AS Roma

AS Roma selangkah lagi bisa meresmikan Jordan Veretout, yang diagendakan menjalani uji medis hari ini.

Jumat hari ini, Jordan Veretout dijadwakan menjalani tes medis di AS setelah menyetujui transfer pinjaman plus obligasi membeli sang pemain dengan nilai €17 juta plus bonus €2 juta.

Menurut Sky Sport Italia, Il Tempo dan media-media lainnya, dua klub ini tinggal menyelesaikan detail akhir dari transfer ini.

Kontrak yang diberikan kepada Veretout adalah pinjaman setahun dengan ongkos €1 juta, yang didalamnya ada kewajiban untuk mempermanenkan di akhir musim sebesar €16 juta.

Ada pula penambahan jadi €2 juta sebagai bentuk bonus.

Milan dan juga sebelumnya tertarik dengan pemain internasional Prancis tersebut, tetapi setelah berminggu-minggu menggelar negosiasi, justru Roma yang berhasil mengamankan deal.

Pemain berusia 26 tahun itu gabung Fiorentina dari senilai €7 juta di musim panas 2017 silam.

Selama dua musim, Veretout mengepak 15 gol dengan enam assist dalam 75 pertandingan kompetitif bagi La Viola.