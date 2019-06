Berita Transfer - Franck Kessie Kini Dibidik Arsenal & Tottenham Hotspur

Arsenal dan Tottenham Hotspur jadi klub terkini yang menginginkan jasa Franck Kessie dari AC Milan.

Duo London Utara, dan Hotspur, dikabarkan ikut memburu bintang muda Franck Kessie.

Menurut The Sun, The Gunners dan The Lilywhites siap menyaingi , yang sudah lebih dulu bergerak untuk mengamankan jasa Kessie.

Ada indikasi, Kessie akan dilepas apabila klub peminat maju dengan proposal pinangan sebesar £30 juta. Milan memang sedang berusaha menjual beberapa pemainnya merujuk pada aturan Financial Fair Play.

Kessie, 22 tahun, didatangkan Milan dari dua tahun lalu. Musim lalu, sang pemain tampil dalam 34 pertandingan di Italia dan mengemas tujuh gol untuk membawa Milan finis di urutan kelima.

Milan memiliki ikatan pinjaman dua tahun untuk Kessie dan punya kewajiban membelinya di kisaran £24 juta di musim panas ini.

Demi menyeimbangkan pembukuan klub, Milan akan membeli Kessie dari Atalanta kemudian langsung menjualnya ke klub-klub peminat.