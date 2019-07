Berita Serie A Italia - Jalin Kerja Sama Dengan PES, Nama Juventus DI FIFA 20 Diubah

mengumumkan kerja sama eksklusif dengan Pro Evolution Soccer garapan Konami, yang kini dikenal dengan nama eFootball PES. Itu artinya, raksasa Italia ini tidak akan tersedia lagi untuk dimainkan di EA Sports FIFA 20.

"Kemitraan baru dengan Konami ini akan membuat seri eFootball PES memiliki penggunaan eksklusif dari kekayaan intelektual Juventus dalam konsol video game sepakbola, termasuk nama tim ini, lambang dan kit resmi," demikian pernyataan Juventus di laman resmi mereka.

Dengan demikian, EA Sports FIFA 20 hadir tanpa stadion Juventus, nama dan lambang tim ini dalam game mereka.

So...Piemonte Calcio replaces Juventus in FIFA 20 then!



Will still have real life players, just custom badges and kits?https://t.co/FzcEi7jTFL pic.twitter.com/jadGgAy4n5