Bercanda atau serius, Karim Benzema tampak mengutarakan kekecewaanya tidak masuk dalam jajaran penyerang terbaik versi L'Equipe.

Media kenamaan Prancis itu baru-baru ini merilis daftar 15 striker terbaik sepanjang 2018.

Beberapa di antara pemain yang masuk dalam daftar tersebut adalah rekan senegara Benzema, Antoine Griezmann, dan eks kolega di Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Mendapati namanya tidak ada dalam lis L'Equipe itu, Benzema seolah 'mengemis' agar dirinya dimasukkan ke dalam jajaran 15 pemain depan terbaik.

Benzema on the paper's 2018 best strikers shortlist: "L'Equipe, my friends, can I be the 16th?



Should've just let it go ma man pic.twitter.com/wlaZL4aOiT