Berita Manchester United - Ingin Buktikan Bukan Pemain Lamban, Romelu Lukaku Malah Hapus Cuitan

Romelu Lukaku memantik rasa kesal dari rekan setimnya lantaran postingan dia tentang hasil tes kebugaran para pemain di media sosial.

Alih-alih ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah pemain yang lamban seiring dengan banyaknya kritik yang dialamatkan padanya, Lukaku mem-posting tentang kecepatan dia selama uji kebugaran di pramusim, yang justru mengundang amarah dari Luke Shaw.

Cuitan bomber Belgia di Twitter itu menunjukkan bahwa dirinya berada di posisi kedua setelah Diogo Dalot [36,43 km per jam] sebagai pemain tercepat The Red Devils dengan kecepatan maksimal 36,25 kpj.

Postingan ini sepertinya membuat malu Shaw, yang finis di posisi terakhir setelah Scott McTominay, Nemanja Matic dan Juan Mata di kecepatan 31,03 kpj.

Lukaku deleting a tweet leaking the team's speed stats to prove he ain't slow is funny as heck pic.twitter.com/4cbxVGe1Uh