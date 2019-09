Bernardo Silva Dituding Lakukan Rasisme Kepada Benjamin Mendy

Kick It Out, Badan Anti Diskriminasi, mendesak Football Association (FA) akan menginvestigasi cuitan gelandang Bernardo Silva kepada rekan setimnya Benjamin Mendy, karena dianggap mengandung ejekan rasial.

Silva mengunggah foto Mendy kecil disandingkan dengan karakter merk permen ‘Conguitos’ yang beredar di Spanyol dan , ditambah caption “siapa dia?”. Cuitan ini menjadi masalah besar karena karakter tersebut berkulit hitam.

Pemain internasional Portugal pun ini dianggap membuat guyonan tak pantas kepada Mendy, sebelum akhirnya menghapus cuitan tersebut demi meredam polemik.

Ia kemudian membuat cuitan lain, “Bahkan tak bisa bercanda dengan reman sekarang… Kalian ini…” lengkap dengan emoticon tepok jidat.

Can’t even joke with a friend these days... You guys...