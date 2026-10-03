Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" mengakhiri polemik seputar nasib Piala Afrika 2027, setelah munculnya keraguan mengenai lokasi penyelenggaraan turnamen yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.

CAF sebelumnya mengumumkan bahwa edisi mendatang dari turnamen benua tersebut akan digelar pada periode 19 Juni hingga 17 Juli 2027 dengan tuan rumah bersama Kenya, Tanzania, dan Uganda.

Namun laporan media Arab mengklaim kemarin Jumat bahwa Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika, akan melakukan kunjungan inspeksi ke tiga negara tuan rumah pada Januari mendatang, untuk menguji sejauh mana kesiapan mereka lima bulan sebelum jadwal turnamen.

Laporan tersebut menambahkan bahwa CAF mungkin mempertimbangkan untuk memindahkan turnamen ke negara lain apabila terbukti ketiga negara itu belum siap pada waktu tersebut.

Di sisi lain, Luxolo September, juru bicara media CAF, mengatakan dalam pernyataan khusus kepada Kooora, hari ini Sabtu, bahwa "berita ini berulang, dan kami telah menjelaskan faktanya lebih dari sekali".

Ia menambahkan, "Ini adalah berita palsu dan tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali. CAF tidak mempertimbangkan untuk memindahkan Piala Afrika, dan percaya pada kemampuan Kenya, Tanzania, dan Uganda untuk menyelenggarakan turnamen sesuai jadwalnya".

Laporan tersebut juga mengklaim bahwa ada usulan untuk menunda edisi 2027 ke tahun 2028, dan cukup menggelar satu edisi saja alih-alih keputusan saat ini untuk menggelar dua edisi sebelum turnamen diselenggarakan setiap 4 tahun.

Namun September juga menegaskan ketidakbenaran berita tersebut, dan menekankan komitmen CAF terhadap agenda saat ini.

September sebelumnya telah membantah kepada Kooora berita serupa mengenai nasib turnamen tersebut, pada April lalu.

Dua putaran kualifikasi menuju turnamen telah berlangsung, dengan kualifikasi dijadwalkan berakhir pada Maret mendatang.