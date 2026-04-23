Berita besar: Dennis te Kloese akan hengkang dari Feyenoord per 1 Juli

Dennis te Kloese akan meninggalkan Feyenoord per 1 Juli, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada Kamis. Direktur Utama, yang juga memegang tanggung jawab akhir atas kebijakan teknis di klub, memutuskan untuk mencari tantangan baru.

Pejabat berusia 51 tahun tersebut dan Dewan Komisaris Feyenoord telah mencapai kesepakatan bersama bahwa setelah 4,5 tahun, akan lebih baik bagi kedua belah pihak untuk mengambil jalan yang berbeda.

Feyenoord menunjuk Te Kloese pada akhir 2021 dengan tugas untuk lebih memprofesionalkan klub sebagai direktur umum.

Setelah kepergian direktur teknis Frank Arnesen, Te Kloese juga mengambil alih portofolio teknis. Akibat berbagai perkembangan dalam periode transfer terakhir, penunjukan Robin van Persie, dan hasil yang kurang memuaskan pada musim ini, tekanan eksternal terhadapnya semakin meningkat.

Feyenoord menghadapi tugas berat. Dengan kepergian Te Kloese, klub asal Rotterdam ini harus mencari kandidat yang tepat baik untuk posisi direktur umum maupun direktur teknis.

Feyenoord sebelumnya telah berbicara dengan Kees van Wonderen mengenai peran sebagai direktur teknis, namun hal itu tidak terwujud karena adanya perbedaan pandangan dengan Van Persie.