Berita acara "memalukan" lindungi duo Real Madrid dari sanksi

Real Madrid, di bawah asuhan Jose Mourinho, meraih kemenangan meyakinkan atas Valencia dengan skor tiga gol tanpa balas di Stadion Mestalla, pada giornata ke-12 La Liga, Sabtu kemarin.

Dan seperti yang terjadi pada sebagian besar kunjungan Los Blancos ke markas Valencia, laga ini tak lepas dari kontroversi dan ketegangan.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa insiden paling mencolok terjadi di dalam terowongan ruang ganti pada jeda turun minum, dengan Jude Bellingham dan Antonio Rudiger sebagai dua tokoh utamanya.

Para jurnalis yang berada di area tersebut menjelaskan bahwa sejumlah pemain dan anggota staf teknis kedua tim terlibat cekcok, yang juga diikuti oleh anggota tim keamanan klub Valencia.

Menurut para jurnalis itu, Bellingham diduga melayangkan pukulan ke salah seorang petugas keamanan, sementara Rudiger diduga menampar seorang petugas lainnya.

Setelah itu, kedua korban tersebut menemui wasit pertandingan, Hernandez Maeso, untuk memintanya mencatat apa yang terjadi dan mencantumkan tindakan penyerangan itu dalam laporan pertandingan, tetapi pada akhirnya hal itu tidak dilakukan.

Karena itu, surat kabar "Superdeporte" menggambarkan laporan wasit Hernandez Maeso sebagai "berita acara yang memalukan", dengan menilai bahwa tidak disebutkannya tindakan para pemain Real dalam laporan tersebut menghindarkan mereka dari segala bentuk sanksi.

Namun, laporan pertandingan itu memuat insiden lain yang melibatkan direktur olahraga klub Valencia, Braulio Vazquez. Dalam redaksi laporan Hernandez Maeso tertulis sebagai berikut: "Selama jeda turun minum, direktur olahraga klub Valencia, Braulio Jesus Vazquez Benitez, berada di terowongan ruang ganti, di mana ia memicu keributan, dan keadaan berujung pada konfrontasinya dengan asisten wasit pertama, yang ia bentak berulang kali dengan nada marah, sambil berkata, 'Itu bukan pelanggaran, itu bukan pelanggaran! Sungguh hal yang menggelikan'."

Menghadapi situasi tersebut, diperlukan campur tangan anggota pasukan kepolisian nasional, yang bertugas mengidentifikasi identitasnya, dan mereka terpaksa menahannya serta menjauhkannya dari lokasi untuk mengakhiri insiden itu.