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Beberapa jam sebelum Pengadilan Arbitrase Olahraga mengumumkan putusan yang dinanti terkait polemik final Piala Afrika 2025, Hafidh Derradji, komentator asal Aljazair di saluran beIN Sports, menyampaikan pesan mengenai sifat putusan yang ditunggu. Ia memperingatkan agar tidak beranggapan bahwa putusan tersebut pasti sesuai dengan harapan atau keinginan para suporter, seraya menegaskan bahwa peradilan tidak tunduk pada emosi maupun tekanan kampanye media.

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Derradji menulis di akun “Twitter” miliknya: “Berilusi orang yang mengira bahwa keputusan TAS akan mengejutkan publik atau keluar di luar dugaan. Putusan tidak dibangun di atas emosi ataupun kampanye tekanan media, melainkan di atas bukti, regulasi, dan hukum. Ada perbedaan besar antara apa yang diharapkan sebagian orang dan apa yang diputuskan oleh peradilan olahraga.”

Komentar sang komentator asal Aljazair ini merupakan kelanjutan dari sikapnya terkait kontroversi yang menyelimuti kasus tersebut, setelah ia mempertanyakan sumber informasi yang menjadi dasar pihak Maroko dalam melaporkan dugaan percakapan telepon antara Abdoulaye Fall, presiden Federasi Sepak Bola Senegal, dan salah satu anggota majelis arbitrase beranggotakan tiga orang yang ditugaskan menangani sengketa tersebut, beberapa jam sebelum pengumuman putusan akhir.

Sebelumnya, jaringan media Prancis ”RMC Sport” mengungkapkan bahwa penasihat hukum Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga. Dalam surat itu, ia melaporkan sebuah kejadian yang diduga terjadi pada hari Minggu, yakni percakapan telepon antara Abdoulaye Fall dan seorang pengacara asal Jerman, salah satu dari tiga arbiter yang ditugaskan memutus perkara tersebut. Pihak Maroko juga menyatakan tetap memiliki hak untuk menempuh langkah hukum.

Derradji menyoroti cara informasi mengenai dugaan percakapan telepon itu sampai ke pihak Maroko. Ia mempertanyakan apakah ada pihak ketiga yang memberi tahu soal kejadian tersebut, apakah hal itu merupakan kebocoran dari lingkaran internal kasus, atau apakah federasi Maroko memperoleh informasi dari sumber lain. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan ini wajar, mengingat majelis arbitrase harus menjunjung independensi, kerahasiaan, dan netralitas.

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Kasus ini semakin rumit setelah Vanessa Tracy, kepala divisi komunikasi dan media Pengadilan Arbitrase Olahraga, membantah bahwa pengadilan telah menerima banding resmi dari federasi Maroko terkait dugaan percakapan telepon tersebut, seperti dilaporkan jurnalis Malang Sané. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Senegal menolak tuduhan itu. Sekretaris jenderalnya, Abdoulaye Seydou Sow, menyebut kabar soal banding tersebut “fiktif”, seraya menegaskan bahwa Abdoulaye Fall tidak mengenal para arbiter yang menangani kasus ini dan tidak menghadiri sidang dengar pendapat yang digelar pada 8 Oktober.