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Beppe Bergomi menilai positif penampilan Sankhoun Diawara serta perkembangannya secara keseluruhan saat berbicara dari studio Sky Sport. Bek asal Prancis yang pernah bermain untuk Troyes itu mulai menjadi salah satu kejutan terbaik Milan pada paruh pertama musim ini.

Datang tanpa banyak sorotan untuk membantu tim dan berkembang perlahan, Diawara kian menunjukkan kemampuannya. Dari pertandingan ke pertandingan, ia membuktikan bahwa dirinya bisa diandalkan dan masih punya ruang besar untuk berkembang. Ia juga tidak gentar menghadapi laga besar, seperti yang sudah ditunjukkannya dalam derbi.

Begitu pula pendapat Beppe Bergomi, mantan bek sekaligus pengamat di Sky Sport. Di studio, ia memberikan komentar positif tentang penampilan Diawara melawan Frosinone: "Saya cukup suka Diawara ini, dia terus berkembang. Bek tengah yang bagus: dia juga bisa bermain sedikit lebih melebar, sudah beberapa kali dia melakukannya. Amorim melibatkan hampir semua pemain. Hari ini Cisse juga masuk sebagai penyerang tengah: dia bisa melindungi bola, dia pemain yang benar-benar

hebat dan kembali mencetak gol, dia memberi energi positif. Jadi, Milan tetap ada"