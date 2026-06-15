Berghuis sangat antusias menyambut kembalinya Van Bronckhorst ke Feyenoord

Steven Berghuis mengatakan kepada NOS pada hari Senin bahwa ia terkejut dengan penunjukan Giovanni van Bronckhorst sebagai pelatih kepala baru Feyenoord. Pemain sayap Ajax itu langsung menambahkan bahwa ia sangat menghormati penerus Robin van Persie di De Kuip.

Berghuis tidak menyangka kembalinya Van Bronckhorst ke Feyenoord. Pemain sayap ini pernah menjadi juara Belanda bersama pelatih baru klub asal Rotterdam tersebut pada 2017 dan memiliki kenangan indah tentang masa itu.

''Dia sengaja memilih menjadi asisten Arne Slot di Liverpool. Untuk keluar dari peran sebagai pelatih. Cerita dari 'td' baru (Dévy Rigaux, red.) pasti bagus,'' kata Berghuis, yang ditanya oleh Kenneth Perez apakah Van Bronckhorst adalah pelatih yang baik.

''Saya senang bekerja dengannya, ya. Dia punya kepribadian yang menyenangkan. Saya merasa sangat nyaman di lapangan,'' kata Berghuis yang hanya memuji pelatih baru Feyenoord itu. ''Dan kami memiliki tim yang bagus pada musim 2016/17, tim yang setahun sebelumnya memenangkan piala, saat Nicolai Jørgensen, Brad Jones, dan saya bergabung.''

Perez menambahkan bahwa ia mendengar Sipke Hulshoff, yang pada awalnya sepertinya akan menjadi pelatih kepala, akan mendapat peran penting sebagai asisten Van Bronckhorst.

Dengan penunjukannya secara resmi, Van Bronckhorst menjadi penanggung jawab utama di Feyenoord dan juga bertindak sebagai such selama konferensi pers. Hulshoff memiliki pengalaman yang jauh lebih sedikit dalam hal ini.

Feyenoord ingin segera memperkenalkan Van Bronckhorst dan Hulshoff, sehingga mereka sudah bisa memimpin tim sejak awal musim baru.