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Bergabung Januari, Liverpool Resmi Rampungkan Transfer Baru dari Prancis

Transfers
Liverpool
Premier League
Ligue 1
Saint-Etienne U19
Inggris
Prancis

Siapa dia?

Klub Inggris, Liverpool, mengumumkan pada hari Jumat kesepakatan untuk mendatangkan bek muda asal Prancis, Djylian Nguessan, dari Saint-Etienne, di mana pemain tersebut akan resmi bergabung dengan skuad tim pada Januari mendatang, sebagai bagian dari rencana klub untuk memperkuat barisannya dengan talenta-talenta muda.

Liverpool menjelaskan melalui situs resminya bahwa Nguessan, yang berusia 18 tahun, akan menyelesaikan masa peminjamannya di Stade Brest, salah satu klub Ligue 1 Prancis, sebelum memulai petualangannya bersama klub Inggris tersebut.

Nguessan meniti kariernya di sektor tim muda Saint-Etienne, sebelum mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama pada Januari 2025, dan sejak saat itu ia telah menjalani 13 pertandingan serta mencetak satu gol.

Di level internasional, bek Prancis tersebut tampil bersama timnas juniornya di Piala Dunia U-20 yang digelar di Cile tahun lalu, dan turut berkontribusi mengantarkan timnas Prancis meraih peringkat keempat pada turnamen tersebut.

Nguessan juga menarik perhatian selama Kejuaraan Eropa U-17 musim panas lalu, setelah mencetak empat gol, sehingga terpilih masuk dalam tim terbaik turnamen, sebuah indikasi akan status yang ia miliki di antara talenta-talenta muda Prancis paling menonjol.

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Kesepakatan Liverpool dengan Nguessan datang dalam kerangka arah kebijakan klub untuk berinvestasi pada elemen-elemen muda, dengan memberinya kesempatan untuk terus berkembang di Liga Prancis sebelum pindah ke atmosfer sepak bola Inggris.

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