Yan Diomande menjadi pemain Real Madrid yang paling banyak memenangi duel, paling sukses melakukan dribel, dan paling banyak merebut bola, dalam kemenangan timnya atas Roma (4-3), Rabu malam, pada matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa, di Stadion Olimpico, ibu kota Italia.

Diomande memenangi 13 duel, sukses dalam 6 dribel, dan merebut 4 bola, dan tidak ada pemain Real Madrid lain yang melampauinya dalam angka-angka tersebut. Dia juga menciptakan gol penyeimbang pertama untuk Kylian Mbappe, seperti dilaporkan jaringan statistik "Squawka".

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Roma unggul pada menit ke-20 melalui Martin de Roon, dari umpan Matias Soule, sebelum Mbappe menyamakan kedudukan pada menit ke-25 lewat umpan Diomande, hingga babak pertama berakhir imbang (1-1).

Pada babak kedua, Donyell Malen menambah dua gol untuk Roma pada menit ke-51 dan ke-57, sehingga tuan rumah memimpin (3-1). Wasit kemudian membatalkan gol Mbappe pada menit ke-68.

Namun Real Madrid membalikkan keadaan dengan tiga gol dalam 8 menit, yang semuanya berawal dari sepak pojok. Carlos Espi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-82, lalu Endrick menyamakan skor dengan sepakan kepala pada menit ke-85 setelah umpan Arda Guler, sebelum Antonio Rudiger mencetak gol kemenangan pada menit ke-90, juga lewat assist Guler.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid meraih nilai sempurna dalam dua matchday pertama, setelah sebelumnya juga mengalahkan Inter Milan (2-1) pada matchday pertama.