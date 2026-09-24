Penyerang Paris Saint-Germain asal Prancis, Ousmane Dembele, kembali membuka pembicaraan soal Ballon d'Or lewat pernyataan baru, di mana ia menegaskan bahwa rekan setimnya di klub asal Paris tersebut, Khvicha Kvaratskhelia, lebih layak menyabet penghargaan itu pada 2026.

Dembele sendiri menjadi peraih penghargaan tersebut tahun lalu, dan ia masuk dalam daftar 30 kandidat tahun ini, namun ia lebih memilih rekan setimnya yang berasal dari Georgia itu untuk meraihnya, sebagaimana ia nyatakan sebelumnya.

Kvaratskhelia menampilkan musim yang istimewa dan membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions Eropa untuk tahun kedua berturut-turut, setelah ia mencetak 10 gol dan 7 assist dalam 16 pertandingan.

Acara penganugerahan akan digelar di ibu kota Inggris, London, pada 26 Oktober mendatang.

Dembele berkata saat berada di dalam pemusatan latihan timnas Prancis kepada jaringan "BBC": "Sejujurnya, Kvaratskhelia layak mendapatkannya. Ia menampilkan musim yang luar biasa. Dan seperti kata orang, ia juga memukau semua mata. Apa saja kriteria yang baru? Apakah itu memukau dan berpengaruh? Saya rasa ia memenuhi kriteria tersebut."

Ungkapan "memukau semua mata" muncul sebagai rujukan atas pernyataan sebelumnya dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang mengatakan: "Kemampuan menampilkan penampilan individu yang istimewa dan memukau semua mata adalah hal yang meninggalkan kesan di benak orang-orang terkait penghargaan seperti Ballon d'Or."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Jelas bahwa memenangkan penghargaan individu seperti Ballon d'Or adalah hal yang luar biasa. Namun ketika saya bergabung dengan Paris Saint-Germain, tujuan utamanya adalah memenangkan Liga Champions Eropa. Kami telah memenangkannya dua kali, dan kami ingin terus memenangkannya. Itulah yang terpenting."

Ia melanjutkan: "Kenangan yang kau tinggalkan di benak para suporter dan seluruh warga Paris, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sama seperti momen-momen yang saya habiskan bersama rekan-rekan setim saya."

Ousmane Dembele selama ini kerap disebut sebagai pemain berbakat namun tidak konsisten dan sering cedera, akan tetapi ia mengalami perubahan drastis sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain, karena ia telah memenangkan Liga Champions Eropa dua kali, serta penghargaan Ballon d'Or tahun lalu.

Terkait hal ini, Dembele berkomentar: "Mentalitas. Seiring bertambahnya usiamu, tepatnya di usia 28 tahun, kau semakin matang. Dan kemampuan sepak bolamu berkembang. Saya bukan pemain yang sama seperti saat saya berusia 20 tahun, ketika saya berada di Dortmund. Banyak hal yang berubah."

Ia menjelaskan: "Kau ingin mencetak gol dan menciptakannya, namun seiring berjalannya tahun, saya fokus utamanya untuk menjadi efektif dalam segala hal yang saya lakukan di atas lapangan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah membantu tim."

Sedikit kontroversi sempat mencuat di antara dua pemain, Mbappe dan Dembele, dalam beberapa hari terakhir, karena pernyataan bintang Real Madrid itu soal Ballon d'Or, ketika ia berkata: "Dembele selalu dipandang sebagai pemain berbakat, sementara saya, di sisi lain, selalu dianggap sebagai pemain pilihan."

Dembele pun cepat menanggapi dengan berkata: "Saya tidak pernah dipandang sebagai pemain pilihan, tetapi saya bekerja keras, dan tahun lalu saya diganjar dengan musim yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain."

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