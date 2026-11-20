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Musim pertama bintang Prancis Antoine Griezmann di MLS berakhir hari ini, Jumat, jauh lebih cepat dari perkiraan.

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Menurut harian Sport, Orlando City, tim yang dibela Griezmann, telah tersingkir dari babak playoff pendahuluan Wilayah Timur.

Cincinnati menyingkirkan Orlando City, meski Griezmann tampil sebagai starter dan bermain penuh sepanjang laga. Namun, ia gagal melaju ke fase gugur.

Griezmann menyaksikan Orlando City kebobolan dua gol yang membalikkan keadaan pada dua momen krusial: yang pertama tepat sebelum turun minum, dan yang kedua saat babak kedua baru dimulai.

Orlando City sempat unggul lebih dulu setelah Ojeda mencetak gol lewat serangan balik sebelum laga berjalan setengah jam.

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Namun, pemain asal Brasil Evander mencetak dua gol dan memberikan pukulan pertama bagi Griezmann sejak kedatangannya di Amerika Serikat pada Juli lalu.

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Gol penyama kedudukan tercipta dari titik penalti pada menit ke-43, sebelum Evander sendiri menuntaskan comeback pada menit ke-49. Samuel Gidi kemudian menambah gol ketiga yang memastikan skor akhir 3-1 pada menit ke-85, sehingga Orlando City tersingkir dari babak playoff pendahuluan, sekaligus memastikan pertemuan di fase gugur dengan Nashville, pemuncak klasemen dan kandidat terkuat dalam persaingan.

Di sisi lain, Inter Miami yang dipimpin Lionel Messi, yang sudah memastikan lolos, bersiap menghadapi Columbus Crew di babak 16 besar pada 22 dan 28 November.

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Kembali ke Griezmann, playmaker asal Prancis itu mengakhiri paruh pertama musim perdananya di MLS.

Griezmann menutup tahun pertamanya bersama Orlando City dengan catatan layaknya pemain kelas atas, setelah mencetak 15 gol dan 7 assist dalam 23 pertandingan yang dijalaninya. Ia juga terpilih sebagai rekrutan terbaik musim ini dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan untuk Oktober dan November.