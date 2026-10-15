Gol Antonio Rudiger pada menit-menit akhir melawan Roma memiliki arti khusus bagi Jose Mourinho, pelatih Real Madrid. Selain memastikan kemenangan bersejarah setelah comeback yang luar biasa, gol tersebut juga membuat Los Blancos mencapai angka 500 gol di bawah kepemimpinan juru taktik asal Portugal itu.

Real Madrid sempat tertinggal 1-3 di Stadion Olimpico hingga menit ke-82, sebelum membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol beruntun dan menang 4-3 dalam comeback gila pada Rabu kemarin, di matchday kedua fase liga Liga Champions.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", pencapaian ini menonjolkan ketajaman Real Madrid di depan gawang sekaligus membuka pintu bagi tantangan baru: terus mengembangkan lini serang yang, meski dengan statistik saat ini, masih memiliki ruang besar untuk tumbuh.

Pelatih asal Portugal itu menyentuh angka 500 gol pada pertandingan ke-188 bersama Real Madrid, dengan rata-rata 2,66 gol per laga, meski ada anggapan umum bahwa ia adalah pelatih bertipe defensif.

Angka tersebut merupakan yang terbaik di antara para pelatih klub yang telah menangani setidaknya 50 pertandingan, sebuah statistik yang mencerminkan ketajaman serangan timnya.

Sebaran gol juga memberikan gambaran mendalam tentang perjalanan kepelatihannya. Real Madrid mencetak 345 gol dalam 122 pertandingan di LaLiga, 92 gol dalam 38 pertandingan di Liga Champions, 55 gol dalam 24 pertandingan di Copa del Rey, serta delapan gol dalam empat pertandingan di Piala Super Spanyol.

Kemenangan terbesar Mourinho bersama Real Madrid terjadi di Copa del Rey musim 2010/2011, dengan skor 8-0 atas Levante.

Angka-angka musim ini tetap mempertahankan tren tersebut, dengan rata-rata 2,5 gol per pertandingan, sebuah catatan yang memuaskan Mourinho, meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasinya. Bagi pelatih Portugal itu, mencapai 500 gol merupakan pengakuan atas performa ofensif Los Merengues, sekaligus titik awal untuk pengembangan lebih lanjut.

Target Mourinho tetap membangun tim dengan opsi serangan yang lebih variatif, di mana Real Madrid mampu membangun serangan dari penguasaan bola, mempercepat transisi ofensif untuk memanfaatkan kedalaman dan kecepatan para penyerangnya, serta menjaga ancaman dari bola-bola mati. Semua itu tanpa mengorbankan keseimbangan pertahanan, yang menjadi syarat utama keberlanjutan pendekatannya.

Karena itu, langkah berikutnya bagi Mourinho adalah menerjemahkan kemampuan tersebut menjadi tim yang lebih variatif, lebih tajam, dan lebih sulit dibendung. Memang benar statistik ini layak dirayakan oleh Mourinho, meski hanya untuk sesaat, tetapi pelatih Portugal itu sudah menatap ke masa depan.



