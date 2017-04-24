Gol kemenangan Lionel Messi pada menit-menit terakhir dalam Clasico ke-266 antara Real Madrid dan FC Barcelona kembali membuat persaingan memperebutkan gelar Primera Division berlangsung sengit. Sekali lagi, kualitas individu pemain Argentina itu mampu mengatasi segala rintangan. Siapa pun yang menyukai sepakbola patut bersyukur bisa menyaksikan momen-momen yang memukau seperti ini.

Perdebatan itu memang selalu sia-sia. Setelah sepakbola profesional berlangsung selama puluhan tahun, kriteria apa yang bisa digunakan untuk menentukan dengan pasti siapa pemain terbaik sepanjang masa?

Apa yang ditunjukkan sosok seperti legenda Brasil Pele saat mengolah bola pada 1950-an dan 1960-an, misalnya, sulit dibandingkan dengan kemampuan yang harus dimiliki seorang pemain dalam sepakbola saat ini agar kualitas individunya jauh melampaui pemain lain.

Permainan ini sudah lama berubah. Temponya berlipat-lipat lebih cepat, sementara kemampuan atletis para pemain nyaris mencapai batas kemampuan fisik manusia. Pele tetaplah seorang genius, tetapi perbandingan dengan masa lalu menyesatkan.

Bersyukurlah hidup pada masa ini

Karena itu, jika Anda telah hidup di dunia ini selama 15 tahun terakhir, alih-alih memperdebatkan siapa pemain terbaik sepanjang masa, lebih baik serukan kepada para pencinta sepakbola: Bersyukurlah hidup pada masa ini.

Pemain seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sudah mengangkat standar tertinggi sepakbola ke level baru sejak bertahun-tahun lalu. Keduanya berada di kelas tersendiri, mencetak gol dengan frekuensi dan keteraturan yang mencengangkan, serta berulang kali membuat penonton terpukau berkat dominasi individu mereka.

Karena itu, sebagai penggemar sepakbola, baik netral maupun tidak, kita patut berbahagia bisa menyaksikan era Ronaldo dan Messi. Sama sekali tidak mengherankan jika 20 tahun lagi kita merindukan kejeniusan dan keunikan kedua pemain ini. Apa yang mereka tunjukkan kepada kita merupakan sesuatu yang unik dalam olahraga.

Messi menghadirkan malam ajaib

Jadi, siapa yang pada akhirnya lebih baik di antara keduanya tidak bisa dibahas di sini. Dalam Clasico ke-266, yang dimenangi FC Barcelona 3-2 di markas Real Madrid pada detik-detik terakhir dan kembali membuat persaingan memperebutkan gelar Primera Division berlangsung sengit, Messi dan Ronaldo sekali lagi berhadapan langsung.

Ronaldo pernah tampil lebih baik daripada pada Minggu malam itu di Bernabeu. Sebaliknya, Messi menyuguhkan pertunjukan khas dirinya dan memenangi pertandingan seorang diri. Pernyataan seperti itu sekilas terdengar berlebihan, tetapi itulah faktanya.

Messi menghadirkan malam ajaib bagi para penonton, kecuali mungkin para pendukung Madrid, yang hanya bisa diciptakan pemain sekelas dirinya. Terkadang, hal itu dilakukan dengan mencetak tiga gol atau lebih. Namun, Clasico kali ini menyajikan alur dramatis yang membuat penampilan Messi lebih istimewa daripada hat-trick melawan tim papan tengah.

Aksi Messi yang membuka jalan

Pemain Argentina itu harus menghadapi rintangan besar. Karena timnya kesulitan mengendalikan permainan pada awal laga, Messi mula-mula terlihat sering turun jauh ke belakang untuk menjemput bola. Itu dilakukannya agar permainan Barca setidaknya memiliki alur serangan yang terstruktur. spox

Tim Catalan pun segera tampil lebih baik. Messi beroperasi sangat sentral sebagai semacam pemain nomor sepuluh dan, lewat aksi individunya, berulang kali membuka ruang yang memungkinkan terciptanya situasi berbahaya.

Setelah 12 menit, Casemiro menjatuhkannya dengan kasar saat ia melakukan salah satu aksi pembuka ruang tersebut. Pada menit ke-21, siku Marcelo tanpa sengaja mengenai dirinya. Messi, yang berdarah, menyumpal mulutnya dengan saputangan dan terus bermain seolah-olah ia sudah sering menjalankan tugasnya dengan saputangan di mulut.

Messi percaya pada kejeniusannya sendiri

Inilah salah satu perbedaan antara Messi dan Ronaldo: CR7 menampilkan dirinya sebagai superstar. Ia menyukai panggung besar dan senang menjadi pusat perhatian.

Sebaliknya, Messi tampak seperti anak sekolah yang rendah hati. Ekspresi wajahnya jarang berubah. Hal itu, dalam batas tertentu, membuatnya sulit ditebak. Sebab, Messi tahu betul bahwa ia lebih unggul daripada semua pemain lain. Ia memancarkan kepercayaan diri yang besar terhadap kejeniusannya sendiri, dan para lawannya pun tahu persis akan hal itu.

Karena itu, raut wajah para pemain Real tepat setelah gol Messi yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 terasa begitu mencerminkan keadaan. Pemain berusia 29 tahun itu mengambil jalur lari yang brilian. Ia harus diberi umpan dan, tentu saja, umpan itu datang. Dengan dua gerakan cepat, ia menciptakan ruang bagi dirinya sendiri lalu mencetak gol ketika berhadapan sendirian dengan kiper Keylor Navas.

Gol ke-500 dalam laga kompetitif bersama Barcelona

Para pemain Madrid tampak menunjukkan semacam kepasrahan: Serangan itu pada dasarnya bisa saja mereka pertahankan dengan lebih baik, tetapi pada akhirnya Messi terlibat di dalamnya, dan sejak dulu ia memang sulit dihentikan. Jadi, kesalahan serius apa yang bisa mereka tuduhkan kepada diri sendiri?

Sergio Ramos pun agaknya dilanda keputusasaan ketika ia menerjang Messi dengan sangat keras setelah 78 menit. Pemain Argentina itu beruntung sempat mengangkat kedua kakinya tepat waktu saat dilanggar. Ramos mendapat kartu merah dan memberi Barca serta Messi tenaga baru.

Gol kemenangan itu juga mencerminkan gaya bermain Messi yang bergerak perlahan dan berulang kali bisa beralih dari kesan tidak terlibat menjadi keajaiban teknis. Gol pada detik-detik terakhir. Persaingan gelar kembali sengit, dan ia memanfaatkan kesempatan terakhir bagi klubnya. Itu merupakan gol ke-500-nya dalam laga kompetitif, seluruhnya untuk klub ini saja.

Saya mengatasi segala rintangan

Sergi Roberto, salah satu pemain Barca yang tampil paling lemah malam itu, justru memungkinkan gol tersebut tercipta. Akselerasinya yang kuat melintasi separuh lapangan lawan membawa Messi, yang tidak terlibat dalam aksi itu, ke posisi yang tepat. Messi sempat berada di belakang, membaca arah serangan, lalu mengambil satu-satunya jalur lari yang memungkinkan seorang pemain Barcelona melepaskan tembakan dalam situasi tersebut.

Umpan ke belakang, presisi Messi, gol yang tak terjangkau. Santiago Bernabeu terdiam. Messi memegang jerseynya seperti banteng di arena, menjadi pusat perhatian semua orang. Dengan gestur itu, tanpa sengaja ia seolah menyatakan: Kalian berusaha menghentikan saya, tetapi saya mengatasi segala rintangan.

Pertandingan ini bukan hanya Clasico paling spektakuler dalam beberapa tahun terakhir. Laga ini menjadi bukti betapa sepakbola mampu memikat dan membangkitkan antusiasme penontonnya.

Messi dan Ronaldo adalah dua tokoh yang berdiri di atas segalanya pada era ini, yang memungkinkan pertandingan seperti itu terwujud. Pele pun mampu melakukannya, dengan konsistensi yang sama. Hanya saja, ia melakukannya dalam keadaan yang tidak bisa dibandingkan, lebih dari 50 tahun lalu.

Profil singkat Lionel Messi