Berasal dari "candaan ringan": Ilkay Gundogan mengungkap rencana menarik Pep Guardiola

"Saya masih punya kedekatan yang sangat kuat dengan Nürnberg, karena klub itu tentu masih sangat dekat di hati saya. Saya sangat berterima kasih kepada klub dan kota itu. Tentu saya bisa membayangkan untuk kembali suatu hari nanti, dalam peran apa pun," kata Gündogan dalam sebuah wawancara dengan Sky. "Entah itu satu, dua tahun sebagai pemain atau sebagai ofisial, pelatih. Semua itu mungkin saja."









Namun, pada saat yang sama gelandang berusia 35 tahun itu juga mengakui: "Kalau saya benar-benar jujur, saya tidak terlalu berhasrat untuk bermain lagi di divisi dua, meskipun itu liga yang sangat melelahkan. Saya sangat respek terhadap liga ini. Tetapi orang juga harus melihat di mana saya berada saat ini. Saya berada di klub yang bermain di Liga Champions dan di level ini saya merasa sangat, sangat nyaman."

Gündogan dulu menapaki lompatan ke sepakbola profesional di Nürnberg, sebelum melanjutkan karier ke Borussia Dortmund pada 2011 dalam usia 20 tahun. Setelah tahun-tahun sukses di Manchester City dan sempat singgah di Barcelona, ia pindah ke Galatasaray pada 2025. Sementara itu, Nürnberg sudah bertahun-tahun tertahan di kasta kedua.

Ilkay Gündogan ungkap rencana spesial Pep Guardiola

Untuk klub top Turki itu, hingga saat ini Gündogan mencatatkan dua gol dan lima assist dalam 38 pertandingan kompetitif. Kontraknya masih berlaku sampai 2027. "Saat ini saya sama sekali tidak ingin merencanakan lebih jauh dari tahun ini," ujar Gündogan. "Untuk sekarang saya ingin terus bermain, juga dengan senang hati di Gala, karena saya merasa sangat nyaman di sini."

Namun, mungkin saja sebuah opsi menarik lain segera terbuka untuk Gündogan: seperti yang ia ungkapkan, pelatih lamanya Pep Guardiola mempertimbangkannya sebagai kemungkinan asisten. Tahun lalu, Guardiola melontarkan "candaan santai" soal itu: "Dia mengatakan bahwa saya harus bermain beberapa tahun lagi sekarang dan kemudian suatu saat akan menjadi asisten pelatihnya, tetapi sekarang, karena dia belum punya pekerjaan, kita lihat saja nanti."

Guardiola belakangan dikaitkan sebagai pelatih tim nasional Italia, tetapi transfer itu gagal. "Pada akhirnya itu juga bagus buat saya, jadi saya belum harus mengambil keputusan itu," kata Gündogan, yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan B. Pada dasarnya, masa depan sebagai asisten Guardiola adalah "sebuah opsi yang sangat bisa saya bayangkan".