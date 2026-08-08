Berapa yang Harus Dibayar Liverpool untuk Merekrut Araujo Secara Permanen? Nilai Klausul Terungkap

Kepindahan Ronald Araujo dari Barcelona ke Liverpool dengan status pinjaman memantik kejutan besar di bursa transfer musim panas, setelah kedua klub mencapai kesepakatan yang memungkinkan bek asal Uruguay itu bergabung dengan skuad tim Inggris tersebut, disertai opsi yang memberi Liverpool kesempatan untuk mempertahankan jasanya secara permanen di akhir musim.

Ronald Araujo dijadwalkan meninggalkan Barcelona hari ini, sebagai persiapan untuk bergabung dengan Liverpool dan menjalani petualangan baru di Liga Primer Inggris, setelah ia berada di luar rencana untuk tampil bersama tim Catalan tersebut pada turnamen Udine.

Kepindahan bek Uruguay itu ke Stadion Anfield menjadi salah satu kejutan paling mencolok di bursa transfer musim panas, terutama karena Araujo selama beberapa tahun terakhir dipandang sebagai salah satu elemen penting di lini pertahanan Barcelona.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", kesepakatan yang dicapai Barcelona dan Liverpool terkait peminjaman ini mencakup opsi pembelian bagi klub Inggris tersebut, yang memberi Liverpool kesempatan untuk mengambil keputusan akhir mengenai masa depan sang pemain setelah musim berakhir, berdasarkan penampilannya serta sejauh mana tim pelatih dan manajemen yakin untuk mempertahankannya.

Meskipun nilai opsi pembelian pada awalnya tidak diumumkan, sumber-sumber yang mengetahui jalannya negosiasi menegaskan bahwa Liverpool akan diwajibkan membayar 55 juta euro kepada Barcelona jika memutuskan untuk mempertahankan jasa Araujo secara permanen.

Dengan demikian, kepindahan bek Uruguay tersebut ke Liverpool tidak akan sekadar menjadi peminjaman untuk satu musim, melainkan bisa berubah menjadi transfer permanen jika sang pemain berhasil membuktikan diri di dalam tim Inggris itu dan meyakinkan manajemen klub untuk mengaktifkan opsi pembelian.