Real Madrid berharap cedera Kylian Mbappe tidak seburuk yang dikhawatirkan pada awalnya, di tengah keraguan mengenai waktu kembalinya penyerang Prancis itu ke lapangan, menurut surat kabar "The Athletic".

Kapten timnas Prancis itu telah meninggalkan lapangan sebelum menit ke-60, dalam kemenangan Les Bleus atas Turki (1-0) pada Jumat malam, di laga pembuka UEFA Nations League, dan itu hanya beberapa menit setelah ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.

Mbappe kemudian kembali ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan dan rontgen, sebelum Real Madrid memastikan cederanya berupa hiperekstensi pada lutut kiri, yang dapat berarti ia absen dari lapangan selama sekitar dua pekan.

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Letak cedera Mbappe membuat Real Madrid ketakutan

Zinedine Zidane, direktur teknik timnas Prancis, telah menunjukkan sikap pesimistis mengenai kondisi Mbappe, dalam pernyataannya usai pertandingan pertamanya sebagai kepala staf teknik, tetapi pemeriksaan medis menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak serius.

Mantan pemain Paris Saint-Germain itu diperkirakan absen selama sekitar dua pekan, yang memberinya peluang tipis untuk tampil dalam pertandingan Real Madrid berikutnya di Liga Spanyol, saat menjamu Villarreal pada 10 Oktober.

Los Merengues memang sudah kehilangan Ibrahima Konate, yang diperkirakan menepi dari lapangan selama antara 3 hingga 4 pekan, akibat cedera yang dialaminya selama berada di kamp timnas Prancis.

Klub Ibu Kota itu juga mengumumkan, awal pekan ini, cedera yang dialami Fede Valverde berupa robekan "tingkat ketiga" pada pergelangan kaki, dalam kekalahan dari Atletico Madrid (2-1) di derbi ibu kota, di tengah prediksi ia akan absen selama beberapa pekan.

Mbappe tampil apik bersama Real Madrid sejak awal musim ini, dengan mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist dalam 8 pertandingan, meski timnya melorot ke peringkat keempat klasemen Liga, dengan koleksi 15 poin, tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen.



