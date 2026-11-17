Bagikan Ikuti GOAL di Google

Juventus akhirnya mulai mendapat kabar yang melegakan mengenai Kenan Yildiz. Setelah beberapa hari diliputi ketidakpastian soal cederanya, ia kembali terlihat di lapangan.

Iklan

Gelandang asal Turki Kenan Yildiz masih menepi sejak paruh pertama musim akibat cedera kaki yang dialaminya dalam pertandingan pertama musim ini melawan Frosinone. Juventus praktis kehilangan pemain nomor 10 mereka sejak Agustus lalu. Setelah menjalani tindakan medis pada 31 Agustus di Augsburg, Jerman, kehadirannya kembali di lapangan sangat dinantikan.

BERLATIH DENGAN BOLA

Setelah kekhawatiran dalam beberapa hari terakhir, kabar baik akhirnya datang dari Continassa dan akun media sosial Juventus untuk Luciano Spalletti, yang harus berkali-kali mengubah formasi selama Yildiz absen. Mantan pemain Bayern Munich itu kembali terlihat di lapangan sepakbola dengan bola di kakinya. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi menjadi tanda bahwa tanggal kembalinya ia ke lapangan semakin dekat.

"SELANGKAH DEMI SELANGKAH"

Dalam video tersebut, Yildiz tampak mula-mula berlari santai, lalu berlari sambil menggiring bola. Setelah itu, ia melakukan slalom pendek di antara kerucut latihan sambil mengubah arah, sebelum bertukar umpan-umpan pendek dengan pelatih fisik. Juventus memberi keterangan pada video itu: "One step at a time", yang secara harfiah berarti "selangkah demi selangkah". Ini menjadi tanda bahwa kepulangannya tidak terlalu jauh lagi.

KAPAN KEMBALI?

Seperti dilaporkan sejumlah media Italia, jadwal awal sebenarnya memperkirakan Yildiz sudah kembali ke lapangan untuk aktivitas semacam ini pada awal pekan lalu. Namun, seperti ditegaskan Juventus, klub tidak terburu-buru memainkannya kembali dan berisiko menghadapi masalah lain. Saat pemain asal Turki itu kembali ke lapangan, kondisinya akan 100 persen agar ia bisa bertahan di sana selama mungkin. Spalletti membutuhkannya, tetapi harus bersabar. Perkiraannya, masih perlu sedikit kurang dari sebulan sebelum Yildiz kembali menjadi starter.