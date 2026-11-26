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Kabar yang dinantikan Carlos Augusto akhirnya tiba. Bek sayap asal Brasil milik Inter itu telah mencapai kesepakatan setelah sekian lama bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak sekaligus menyesuaikan nilainya. Ia datang ke kantor klub dan telah menandatangani kontrak baru yang baru saja diumumkan secara resmi.

Kontrak sebelumnya berlaku hingga 30 Juni 2028. Klub dan mantan pemain Monza itu sudah lama berunding untuk memperkuat hubungan Inter dengan salah satu pemain paling serbabisa dan penting dalam skuadnya. Pemain Brasil tersebut, yang juga mendapat manfaat dari ketentuan dekret, telah lama meminta kenaikan gaji. Permintaan itu kini terwujud.

PERNYATAAN RESMI: FC Internazionale Milano mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pemain Carlos Augusto Zopolato Neves: bek asal Brasil kelahiran 1999 itu akan membela Inter hingga 30 Juni 2031.

GAJI DALAM KONTRAK BARU: Seperti disebutkan, hingga kini Carlos Augusto menerima €2,2 juta per musim berdasarkan kontrak yang semula akan berakhir pada 30 Juni 2028. Dengan kontrak baru, bek sayap itu bisa memperoleh €4 juta termasuk bonus. Gaji tetap bersihnya naik menjadi sekitar €3,2 juta hingga €3,5 juta, yang dalam nilai kotor setara dengan sedikit lebih dari €4,5 juta berkat manfaat Decreto Crescita.

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MUSIM CARLOS AUGUSTO: Penampilan impresif Federico Dimarco tahun lalu praktis menutupi pentingnya pemain timnas Brasil itu. Namun, Carlos Augusto mengawali musim 2026/2027 sebagai pemain dengan dampak terbesar di seluruh skuad. Ia mencatat 14 penampilan di liga dan Liga Champions, dengan empat gol dan tiga assist. Yang terutama, ia kembali menunjukkan keserbabisaannya dengan bermain sebagai pemain sayap yang menyisir seluruh sisi lapangan, maupun sebagai salah satu dari tiga bek, menggantikan Bastoni atau bermain di sampingnya.

Pertandingan berikutnya INT Serie A 14.45 GEN Tonton

PERPANJANGAN KONTRAK LAINNYA: Kesepakatan dengan mantan pemain Monza itu diperkirakan hanya menjadi yang pertama yang bisa dirampungkan Inter dalam beberapa pekan ini. Kontrak baru untuk Hakan Calhanoglu sudah lama dibicarakan. Masih ada selisih antara tawaran dan permintaan, tetapi pertemuan terakhir membuat kedua pihak jauh lebih dekat. Klausul perpanjangan otomatis Federico Dimarco telah diaktifkan, disertai janji untuk segera kembali berunding guna memperpanjang kontraknya lebih jauh. Kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Markus Thuram masih lebih jauh, dengan selisih besar antara permintaan kenaikan gajinya dan tawaran klub yang lebih rendah.