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Dua musim Antonio Conte di Napoli menelan biaya lebih dari €670 juta untuk transfer dan gaji, dengan investasi sekitar €370 juta di bursa transfer. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, angka tersebut terungkap dalam laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2026.

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Dua musim Antonio Conte di Napoli menuntut investasi finansial yang sangat besar dari klub milik Aurelio De Laurentiis. Jika biaya transfer dan gaji pemain digabungkan, total pengeluaran selama dua musim itu jauh melampaui €670 juta. Sekitar €370 juta digunakan untuk memperkuat skuad, sementara lebih dari €310 juta dialokasikan untuk gaji. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, angka-angka tersebut terungkap dalam laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2026. Laporan itu memungkinkan dampak finansial dari kiprah pelatih asal Salento tersebut di Campania dianalisis secara terperinci.

Dua musim Conte juga diwarnai hasil penting di lapangan, termasuk keberhasilan meraih Scudetto keempat dalam sejarah Napoli pada akhir musim 2024/25 dan finis di posisi kedua pada musim berikutnya. Untuk mencapai hasil tersebut, klub memilih bergerak agresif di bursa transfer dengan menyediakan dana besar bagi sang pelatih. Strategi itu menghasilkan investasi dalam jumlah rekor, tetapi juga meningkatkan beban biaya dalam pengelolaan keuangan klub.

Dari seluruh transaksi yang dilakukan, Napoli menghabiskan total €367 juta untuk mendatangkan pemain baru selama dua musim Conte. Rinciannya, €152 juta diinvestasikan pada musim 2024/25, sedangkan €215 juta lainnya dibelanjakan pada musim 2025/26. Kenaikan investasi yang signifikan itu disertai pemasukan sekitar €223 juta dari penjualan pemain. Selisih antara pembelian dan penjualan pemain pun menghasilkan defisit €144 juta, menandakan bahwa aktivitas transfer hanya sebagian dibiayai melalui kepergian pemain.

Kenaikan sejumlah pos pengeluaran utama untuk mengelola tim turut membebani keuangan klub. Total gaji naik dari €142 juta pada musim pertama menjadi €172 juta pada 2025/26. Biaya amortisasi juga meningkat, dari €111 juta menjadi €128 juta. Angka-angka ini menunjukkan terus bertambahnya nilai ekonomi skuad serta komitmen finansial klub untuk membangun tim yang mampu bersaing di level tertinggi.

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Jika gaji dan amortisasi digabungkan, total biaya skuad mencapai €253 juta pada 2024/25 dan bahkan naik menjadi €300 juta pada musim berikutnya. Bebannya sangat besar dibandingkan pendapatan klub: kedua pos itu masing-masing menyerap 87 persen dan 78 persen omzet. Laporan keuangan 2026 tetap ditutup dengan laba, antara lain berkat kesepakatan antara Lega Serie A dan Img yang membantu mendongkrak pendapatan ke level rekor. Namun, kenaikan biaya juga berdampak pada ruang gerak Napoli di bursa transfer berikutnya.

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Perbandingan dengan era Luciano Spalletti sebelumnya memperjelas besarnya investasi yang dilakukan selama dua musim Conte. Dalam dua musim ketika pelatih Juventus saat ini menangani Napoli, klub menghabiskan total €109 juta untuk pembelian pemain dan memperoleh €91 juta dari penjualan. Perbedaan biaya pengelolaan tim juga terlihat jelas: pada musim 2021/22, gabungan gaji dan amortisasi tidak melampaui €200 juta, jauh lebih rendah daripada pengeluaran pada tahun-tahun berikutnya.

Perbedaan antara kedua pelatih juga terlihat dari hasil di lapangan jika dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan, menurut Gazzetta dello Sport. Pada era Spalletti, setiap poin yang diraih Napoli di liga menelan biaya sekitar €2,3 juta. Bersama Conte, angkanya naik menjadi €3,5 juta per poin. Data itu menggambarkan investasi lebih besar yang diperlukan untuk menjaga tim tetap berada di papan atas. Tentu saja, perbandingan ini harus mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi dan strategi klub pada masing-masing periode.

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Hal lain yang menarik adalah penjualan pemain utama Napoli dari era Spalletti hingga era Conte. Transaksi dengan nilai terbesar melibatkan Khvicha Kvaratskhelia dan Victor Osimhen, yang masing-masing dijual seharga €80 juta dan €75 juta. Keduanya mencapai performa sangat tinggi pada era pelatih asal Toscana itu dan menjadi tokoh penting dalam keberhasilan meraih Scudetto pada 2023. Conte hanya sempat melatih Kvaratskhelia selama enam bulan pertama kiprahnya di Napoli, sementara Osimhen tidak menjadi bagian dari rencana teknisnya. Meski demikian, kepergian mereka menghasilkan pemasukan penting untuk mendukung pembelian pemain berikutnya.

Pemasukan dari penjualan kedua penyerang itu membantu membiayai sebagian besar aktivitas transfer dalam dua musim terakhir. Catatan keuangan dua musim Conte menunjukkan strategi dengan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan masa sebelumnya, disertai keberhasilan meraih satu Scudetto dan satu Piala Super Italia. Namun, beban finansial dari pilihan tersebut tetap nyata: gaji dan amortisasi meningkat tajam sehingga pengelolaan sumber daya memerlukan perhatian lebih besar. Tantangan Napoli dalam beberapa tahun ke depan adalah mempertahankan daya saing tinggi tanpa mengorbankan keseimbangan keuangan yang telah dicapai klub.