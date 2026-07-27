Benzema Tanggapi Kabar Zidane Latih Prancis dengan Kata-Kata Penuh Emosi

Karim Benzema, bintang Al Hilal Arab Saudi, mengomentari kabar dekatnya Zinedine Zidane dengan kursi kepelatihan timnas Prancis, menggantikan Didier Deschamps.

Federasi Sepak Bola Prancis dijadwalkan akan mengumumkan secara resmi penunjukan Zinedine Zidane pada Selasa besok, dalam sebuah konferensi pers di markas federasi.

Dalam sebuah wawancara dengan situs "Konbini" dalam segmen "Bertahan atau Pergi", Karim Benzema ditanya mengenai sejumlah peristiwa yang tengah berlangsung, di antaranya penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih timnas Prancis.

Seperti yang telah diduga, mantan pemain internasional Prancis itu menyatakan dukungan penuhnya kepada mantan pelatihnya di Real Madrid, dengan jelas mendukung gagasan tersebut. Karim, yang tampak sangat antusias dengan Zidane yang mengambil alih kendali timnas Prancis, berkata: "Dia seorang legenda, dia bagaikan kakak laki-laki bagi saya. Apakah saya senang dengan penunjukannya sebagai pelatih timnas Prancis? Saya tidak tahu apakah dia menginginkannya, tetapi jika ya, saya sangat senang."

Masih harus dilihat apakah Karim Benzema akan kembali ke timnas Prancis, meski usianya sudah mencapai 38 tahun, seandainya Zidane menangani tim tersebut.

Sementara levelnya masih tetap tinggi, persoalan kembalinya dia pasti akan bergantung pada penilaian Zidane serta persaingan yang ada saat ini di posisi lini serang, dengan hadirnya pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Michael Olise, dan Ousmane Dembele. Pelatih timnas nantinya harus memutuskan apakah akan membuka pintu bagi babak baru untuk mantan bintangnya di Real Madrid tersebut.