Penyerang Prancis milik Al Hilal Arab Saudi, Karim Benzema, ingin mengakhiri kontroversi seputar masa depannya bersama "Sang Pemimpin", setelah menyindir kabar yang menyebutkan kemungkinan namanya dicoret dari daftar pemain domestik dan hanya diikutsertakan dalam turnamen Liga Champions Asia Elite.

Sejumlah laporan media selama beberapa hari terakhir mengisyaratkan bahwa manajemen Al Hilal tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang asing baru, di tengah ketidakpuasan tim pelatih atas penampilan Benzema selama enam bulan pertamanya bersama tim. Hal ini membuka peluang pengecualiannya dari ajang Liga Roshn dan hanya mempertahankannya di turnamen Asia saja.

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Namun, bintang Prancis itu memutuskan untuk membalas sendiri kabar tersebut, setelah kreator konten terkenal Mimi Rivera mengunggah sebuah video melalui akunnya di platform "Instagram" yang membahas kemungkinan Benzema hanya tampil di ajang Asia.

Penyerang Al Hilal itu tak ragu untuk mengomentari video tersebut, dengan menulis: "Ini hanya akan terjadi dalam mimpimu saja", dalam sebuah pesan sindiran yang membawa bantahan tegas atas semua yang beredar mengenai masa depannya di dalam klub.









Komentar Benzema pun dengan cepat menyebar di media sosial, dibagikan oleh banyak suporter Al Hilal, yang menganggap bahwa sang pemain sendiri telah mengakhiri kontroversi tersebut, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pesannya menegaskan keteguhannya untuk mempertahankan posisinya di dalam tim dan kesiapannya untuk bersaing sepanjang musim baru.

Al Hilal tengah bersiap memasuki musim yang penuh tantangan, di tengah berlanjutnya pembicaraan mengenai penguatan lini serang dengan sejumlah bintang kelas dunia. Namun, Benzema tampak bertekad untuk membuktikan dirinya dan menutup lembaran awal yang sulit, dengan mengembalikan performa terbaiknya yang dikenal serta memimpin tim untuk bersaing di semua turnamen.