Karim Benzema membantah kabar yang beredar tentang pembatalan kerja sama iklan yang direncanakan bersamanya oleh perusahaan Nike, setelah tersebarnya berita mengenai mundurnya merek olahraga asal Amerika itu dari pelaksanaan kampanye promosi yang melibatkan mantan penyerang Real Madrid tersebut.

Surat kabar "The Athletic" menyebutkan bahwa Nike membatalkan sesi pemotretan yang telah dijadwalkan di London untuk merek «Cortez», setelah menelaah masa lalu Benzema dan menyimpulkan, menurut laporan tersebut, bahwa kepribadiannya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diwakili perusahaan.

Benzema menanggapi berita ini melalui akunnya di "Instagram", hari Jumat ini, dengan mengunggah sebuah story yang di dalamnya ia menulis: "Berita bohong.. sayangku", disertai sejumlah emoji, dalam komentar pertamanya mengenai dugaan kerja sama tersebut.

Berita ini muncul setelah berakhirnya kontrak Benzema dengan Adidas, di tengah pembicaraan tentang kepindahannya ke Nike. Namun, tanggapan sang pemain menempatkan kabar pembatalan kampanye tersebut dalam bantahan langsung, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua pihak.

Benzema kini berusia 38 tahun dan saat ini tidak terikat dengan klub mana pun, sementara menurut informasi yang diterima, belum ada komentar resmi dari Nike yang menjelaskan sikapnya terkait kerja sama tersebut atau apakah sesi pemotretan itu memang benar telah dibatalkan.