Benzema, Mahrez, dan Duo Real Madrid: Bintang-Bintang Besar yang Mencari Klub Setelah Bursa Transfer Ditutup

Meskipun bursa transfer telah menutup pintunya di lima liga besar Eropa pada Selasa malam kemarin, klub-klub masih memiliki kesempatan untuk merekrut para pemain yang kini berstatus tanpa klub, sehingga membuka peluang bagi sejumlah nama besar untuk menemukan tujuan baru dalam waktu dekat.

Daftar pemain yang saat ini tersedia mencakup nama-nama besar dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai jutaan euro, namun merekrut mereka tidak akan membebani klub yang berminat dengan biaya transfer apa pun, setelah para pemain tersebut menjadi bebas dari segala keterikatan kontrak.

Di puncak daftar terdapat pemain Prancis Karim Benzema, mantan peraih Ballon d'Or berusia 38 tahun, setelah ia mengakhiri keterikatannya dengan klub Saudi Al Hilal atas kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya kejelasan hingga kini mengenai langkah selanjutnya dalam kariernya.

Sancho pemain bernilai tertinggi

Paul Pogba, juara dunia bersama Prancis pada 2018, masih tersedia di bursa pemain bebas, setelah gagal dalam upayanya membangkitkan kembali kariernya bersama Monaco.

Pemain Inggris Jadon Sancho juga termasuk di antara nama-nama paling menonjol yang tersedia, setelah Borussia Dortmund memutuskan untuk tidak mempertahankannya, sehingga menjadikannya pemain bebas dengan nilai pasar tertinggi saat ini, menurut situs "Transfermarkt", dengan nilai mencapai 18 juta euro.

Status Sancho tanpa klub mungkin tidak akan bertahan lama, mengingat adanya kemungkinan kepindahannya ke Brasil, di mana namanya dikaitkan dengan klub Palmeiras.

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Akankah klub-klub bergerak untuk merekrut mereka?

Pemain Austria David Alaba, yang berusia 34 tahun, tengah mencari klub baru setelah kepergiannya dari Real Madrid, situasi yang sama juga dialami rekan lamanya Dani Carvajal, salah satu legenda klub kerajaan tersebut.

Adapun pemain Aljazair Riyad Mahrez, ia turut mendekati petualangan baru, dengan adanya kemungkinan bergabung dengan klub Saudi lainnya, yaitu Al Shabab.

Daftar pemain menonjol yang tersedia juga mencakup sejumlah mantan bintang Liga Primer Inggris, dengan yang terdepan adalah winger Inggris Raheem Sterling dan pemain Pantai Gading Wilfried Zaha, di samping para gelandang Philippe Coutinho dan Georginio Wijnaldum.

Di antara para bek yang tersedia, menonjol nama pemain Portugal Diogo Leite, yang berusia 26 tahun dan memiliki nilai pasar 12 juta euro menurut "Transfermarkt".

Nama pemain tersebut sempat dikaitkan dengan Paris Saint-Germain selama musim panas 2025, dan namanya juga ditawarkan kepada Marseille dalam beberapa pekan terakhir, namun ia masih tanpa klub hingga saat ini.

Daftar pemain bebas juga mencakup sejumlah nama yang dikenal di kancah Eropa, seperti gelandang Yves Bissouma, mantan bek kiri Borussia Dortmund dan Bayern Munich Raphaël Guerreiro, serta pemain serbaguna Oleksandr Zinchenko, yang saat ini tengah dalam masa pemulihan dari operasi ligamen lutut yang dijalaninya pada Februari.

Pemain Argentina Mauro Icardi, mantan penyerang Paris Saint-Germain, juga muncul dalam daftar pemain yang tidak terikat dengan klub mana pun, di samping pemain Prancis Anthony Martial, yang menjadi tersedia setelah petualangan yang tidak berbuah kesuksesan di Meksiko.

Susunan pemain paling menonjol yang tersedia secara gratis

Penjaga gawang: Neto.

Lini belakang: Dani Carvajal – Diogo Leite – David Alaba – Oleksandr Zinchenko.

Lini tengah: Paul Pogba – Yves Bissouma – Riyad Mahrez – Jadon Sancho.

Lini depan: Karim Benzema – Mauro Icardi.

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