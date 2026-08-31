Benzema bagus, tapi... Inzaghi ungkap alasan lebih memilih Watkins

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, mengungkap alasan-alasan yang mendorong klub untuk merekrut pemain Inggris Ollie Watkins, bertepatan dengan kepergian pemain Prancis Karim Benzema dari skuad "Sang Pemimpin", seraya menegaskan bahwa transfer baru tersebut didasarkan pada keyakinan teknis terhadap kemampuan mantan penyerang Aston Villa itu.

Al Hilal sebelumnya telah mengakhiri kontrak dengan Benzema secara damai, sebelum akhirnya mengumumkan secara resmi kesepakatan dengan Watkins untuk masa tiga tahun, dalam kerangka penataan ulang lini serang tim, sehingga penyerang Inggris tersebut memulai babak baru di bawah kepemimpinan Inzaghi dan di salah satu kompetisi terkuat, Liga Roshn.

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Inzaghi berkata dalam konferensi pers yang mendahului laga melawan Al Ahli yang ditunda dari pekan ketiga: "Kami berterima kasih kepada Benzema atas kontribusi yang ia berikan, ia adalah pemain besar yang saya merasa terhormat bisa melatihnya. Adapun Watkins, ia memiliki karakteristik yang tinggi, dan ia telah dipantau sejak musim lalu, baik oleh saya maupun oleh manajemen olahraga, dan saya mengagumi keterampilan serta gaya bermainnya."

Pernyataan pelatih Italia itu mengungkap bahwa pemilihan Watkins bukanlah keputusan terpaksa setelah kepergian Benzema, melainkan transfer yang telah direncanakan sebelumnya, setelah penyerang Inggris itu menarik perhatian Inzaghi dan manajemen olahraga berkat gaya dan kemampuannya, yang membuat klub lebih memilihnya untuk menjadi salah satu senjata serang paling menonjol pada fase mendatang.

Pada saat yang sama, Inzaghi berbicara tentang situasi Watkins dan Hassan Tambakti terkait keikutsertaan menghadapi Al Ahli, dengan menjelaskan bahwa keduanya telah berlatih bersama tim, dan keputusan akhir akan ditentukan sesuai dengan kesiapan mereka pada latihan terakhir, serta berkata: "Kedua pemain itu telah berlatih bersama tim, dan berdasarkan kesiapan mereka dalam latihan hari ini kami akan memutuskan soal keikutsertaan mereka."

Mengenai klasiko yang dinanti, Inzaghi menegaskan bahwa Al Hilal menyadari sulitnya pertandingan, terutama karena Al Ahli akan menjalani laga dengan mencari kompensasi atas kekalahan terakhir mereka, namun ia menekankan kepercayaannya pada timnya, dan berkata: "Kami tahu bahwa laga melawan Al Ahli sulit, kami siap menghadapinya dan akan menjalaninya dengan sekuat tenaga."

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Ia melanjutkan: "Saya menghadapi Al Ahli tiga kali musim lalu dan kami tahu cara serta pendekatan permainannya, mereka menjalani pertandingan setelah kekalahan sehingga akan berusaha menebusnya, tetapi Al Hilal adalah tim besar dan kami akan berupaya memberikan segala yang kami mampu."

Dengan demikian, Inzaghi mengakhiri spekulasi mengenai alasan perekrutan Watkins, dengan menegaskan bahwa keputusan itu terkait dengan karakteristik teknis pemain dan bukan sekadar pengganti sebuah nama besar yang telah pergi, sehingga dimulailah babak baru dalam lini serang Al Hilal, sementara para suporter menantikan penampilan penyerang Inggris tersebut dan pembuktian kemampuannya untuk menerjemahkan kekaguman pelatihnya menjadi gol dan pengaruh di dalam lapangan.