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Undian perempat-final UEFA Nations League A 2026/27 di Nyon menghasilkan empat duel dua leg yang menjanjikan pada Maret 2027. Juara dunia Spanyol menghadapi Prancis asuhan Zinedine Zidane dalam laga utama, sementara Inggris asuhan Thomas Tuchel bertemu Erling Haaland dan Norwegia.

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Spanyol vs Prancis: Duel besar dua tim raksasa

Juara dunia Spanyol bertemu Prancis asuhan Zinedine Zidane dalam duel paling menonjol dari undian perempat-final UEFA Nations League A 2026/27 yang digelar Jumat di Nyon. Sempurna hingga pekan pertandingan keenam melawan Inggris, tim asuhan Luis de la Fuente masuk pot nonunggulan setelah catatan 43 laga tanpa kekalahan mereka terhenti. Itu terjadi meski Lamine Yamal mencetak empat gol dan dua assist, Dani Olmo menyumbang tiga assist, serta Mikel Merino mencetak tiga gol.

Spanyol akan menjadi tuan rumah pada leg pertama sebelum bertandang menghadapi skuad Prancis yang telah berubah di bawah Zidane. Setelah kalah di Italia dan turun ke posisi kedua Grup A1, Prancis merebut kembali posisi teratas lewat kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Turki, dalam laga yang menghadirkan gol pertama Eli Junior Kroupi di level internasional. Sementara itu, Michael Olise memimpin lini serang mereka secara keseluruhan dengan lima gol dan dua assist.

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Norwegia vs Inggris: Haaland beradu ketajaman dengan Kane

Inggris asuhan Thomas Tuchel dipertemukan dengan Norwegia dalam duel yang mempertemukan para penyerang paling tajam di Eropa. Inggris, juara Grup A3, datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang tipis 3-2 atas Spanyol. Tiga hari sebelumnya, kapten Harry Kane melampaui Peter Shilton sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di timnas putra Inggris. Kane juga menuntaskan fase liga sebagai pencetak gol terbanyak dengan delapan gol, sementara Jude Bellingham menyumbang enam assist.

Norwegia asuhan Stale Solbakken lolos dari play-off Liga A/B secara dramatis pada pekan pertandingan keenam ketika Erling Haaland mengeksekusi penalti pada pengujung laga untuk memastikan kemenangan 3-2 atas Denmark. Gol itu membawa Haaland, pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi, mengoleksi enam gol pada fase liga. Martin Odegaard turut menyumbang lima assist, menjelang ujian berat di Oslo sebelum leg kedua di Wembley.

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Belanda vs Portugal: Menguji era setelah Ronaldo

Juara bertahan Portugal akan menghadapi Belanda asuhan Xavi Hernandez dalam pertemuan kembali dua rival klasik Eropa. Di bawah Jorge Jesus, yang ditunjuk pada musim panas, Portugal menjadi tim pertama yang lolos setelah melaju mulus di Grup A4 dengan lima kemenangan. Goncalo Ramos dan Joao Felix masing-masing mencetak tiga gol untuk memimpin lini serang mereka setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari sepakbola internasional pada November.

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Xavi tak terkalahkan sebagai pelatih Belanda hingga kekalahan telak dari Jerman pada pekan pertandingan keenam, hanya tiga hari setelah penampilan gemilang dalam kemenangan 7-0 atas Yunani. Tijjani Reijnders, yang mencetak hat-trick, memuncaki daftar pencetak gol Belanda dengan empat gol. Virgil van Dijk telah mencatatkan 100 penampilan, dan Belanda kini akan menjadi tuan rumah pada leg pertama sebelum bertandang ke Portugal.

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Belgia vs Jerman: Duel yang menjanjikan banyak gol

Jerman asuhan Jurgen Klopp yang produktif mencetak gol akan menghadapi Belgia asuhan Mark van Bommel dalam duel perempat-final keempat. Setelah mengawali September dan Oktober dengan lambat, Jerman tampil maksimal pada November. Florian Wirtz mencetak empat gol, termasuk dua dalam kemenangan telak 5-0 atas Belanda, sementara pemain sayap RB Leipzig Brajan Gruda menambah dua gol dan dua assist hanya dalam dua penampilan.

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Belgia memasuki pekan pertandingan keenam di posisi ketiga Grup A1 dan tertinggal dari Italia setelah 11 menit, sebelum bangkit untuk menang 4-1. Kevin De Bruyne memimpin dengan tiga gol dan Charles De Ketelaere menyumbang tiga assist. Duel dua leg akan berlangsung pada akhir Maret 2027, dengan para pemenang melaju ke putaran final pada 9 hingga 13 Juni 2027. Inggris, Prancis, atau Spanyol berpeluang menjadi tuan rumah.

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