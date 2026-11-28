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Stadion Santiago Bernabeu kini bukan lagi sekadar panggung bagi kemenangan dan kejayaan Real Madrid. Stadion ini telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa sekaligus salah satu rahasia utama keunggulan klub berjuluk Los Blancos itu. Dengan tribune yang dipenuhi penonton, atmosfer istimewa yang memberi dorongan tambahan bagi para pemain, serta sumber pendapatan yang berlipat ganda berkat fasilitas modern, Bernabeu kini ibarat tambang emas sekaligus benteng yang sulit ditembus. Hal itu tecermin dari angka-angka di dalam maupun di luar lapangan.

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Menurut harian Spanyol "AS", Real Madrid tengah menjalani musim yang luar biasa di kandang sendiri setelah berhasil mengubah Santiago Bernabeu menjadi benteng yang tak mengenal kekalahan. Tim ini telah memainkan sembilan laga kandang musim ini dan memenangi semuanya, dengan mencetak 30 gol atau rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan, sementara gawang mereka hanya kebobolan tujuh gol.

Real Madrid memang terbiasa mendominasi lawan-lawannya di kandang, tetapi apa yang terjadi musim ini melampaui catatan biasanya. Pada musim lalu, tim ini kehilangan delapan poin di kandang di LaLiga, sementara Barcelona meraih hasil sempurna dalam laga-laga mereka di Camp Nou.

Kini, Los Blancos menempuh jalan yang sama dengan memanfaatkan atmosfer penonton yang penuh semangat, yang menyelimuti para pemain dan memberi mereka motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Alhasil, Bernabeu menjadi salah satu senjata terpenting José Mourinho dalam persaingan.

Laga melawan Eindhoven menjadi saksi besarnya antusiasme penonton, dengan catatan kehadiran tertinggi musim ini, yakni 76.176 penonton, sehingga tribune stadion terisi penuh.

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Kapasitas Bernabeu setelah renovasi berbeda-beda tergantung kompetisi serta persyaratan penyelenggaraan dan keamanan. Kapasitasnya mencapai sekitar 78 ribu penonton dalam laga LaLiga, sedangkan di kompetisi Eropa turun menjadi sedikit di atas 76 ribu, sesuai ketentuan UEFA.

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Laga melawan Eindhoven bukanlah pengecualian, karena jumlah penonton telah melampaui 71 ribu orang di seluruh laga kandang tim sejauh ini. Kehadiran terendah tercatat saat menghadapi Rayo Vallecano dengan 71.898 penonton, sementara laga melawan Real Sociedad dan Malaga pada Agustus lalu masing-masing disaksikan 72.226 dan 74.858 penonton, meski keduanya bertepatan dengan masa libur musim panas di ibu kota Spanyol.

Total kehadiran penonton di Bernabeu mencapai lebih dari 666 ribu orang, dengan rata-rata 74.040 suporter per pertandingan. Angka ini menunjukkan betapa tingginya minat untuk menyaksikan Los Blancos langsung dari tribune.

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Tiket Mahal, Permintaan Tak Surut

Mendapatkan tiket untuk menonton Real Madrid di kandangnya kini bukan perkara mudah, terutama dengan permintaan yang terus meningkat dan kesediaan para suporter untuk merogoh kocek dalam demi menyaksikan tim kesayangan mereka.

Harga tiket laga Real Madrid kontra Alaves berikutnya dimulai dari 75 euro di tribune tingkat keempat di belakang gawang dan mencapai 120 euro di bagian yang sama. Sementara itu, tiket di tribune utama dibanderol 235 euro di sisi samping dan 195 euro di belakang gawang, menjadikan bagian ini yang paling diminati setelah boks VIP.

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Di luar keuntungan olahraga dan antusiasme penonton, Bernabeu telah menjadi salah satu motor terpenting pertumbuhan ekonomi Real Madrid. Biaya proyek renovasinya melampaui 1,5 miliar euro, termasuk pekerjaan konstruksi dan bunga pinjaman yang diperoleh klub untuk membiayai proyek tersebut.

Angka-angka menunjukkan besarnya perubahan itu. Pada musim 2018-2019, musim terakhir sebelum dimulainya renovasi dan pandemi Covid-19, pendapatan stadion mencapai 174 juta euro, atau 23% dari total pendapatan klub yang sebesar 757 juta euro.

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Namun, dalam laporan keuangan musim 2025-2026, pendapatan Bernabeu melonjak menjadi 363 juta euro, atau sekitar 30% dari total pendapatan Real Madrid yang mencapai 1,221 miliar euro. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat capaian stadion beberapa tahun sebelumnya.

Angka tersebut belum mencakup pendapatan dari konser musik, yang masih ditangguhkan sambil menunggu rampungnya prosedur dan perbaikan terkait peredaman suara serta pengurangan kebisingan. Direktur eksekutif klub, José Ángel Sánchez, dalam rapat umum terakhir menegaskan bahwa konser kini dapat kembali digelar secara hukum, meski belum ada tanggal pasti yang diumumkan.

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Di sisi lain, berbagai kegiatan komersial dan hiburan lainnya terus menghasilkan pendapatan yang kian meningkat, mulai dari museum dan boks VIP, jalur "Skywalk" yang dibuka bekerja sama dengan Cirque du Soleil, hingga acara komersial, restoran, dan pasar kuliner.

Stadion ini juga menjadi tuan rumah pertandingan liga sepak bola Amerika untuk tahun kedua berturut-turut, dan klub berencana terus menggelar ajang tersebut dalam jangka panjang.

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Ambisi ekonomi Real Madrid tampak lebih besar pada periode mendatang. Anggaran musim ini memproyeksikan pendapatan stadion naik 16%, atau bertambah 57 juta euro, hingga mencapai 420 juta euro.

Dengan demikian, Santiago Bernabeu bukan lagi sekadar benteng yang melindungi ambisi Real Madrid di lapangan, melainkan telah berubah menjadi institusi ekonomi yang utuh, yang memadukan produksi kemenangan dengan penciptaan kekayaan, serta memberi Los Blancos senjata tambahan untuk terus mendominasi di level olahraga maupun finansial.