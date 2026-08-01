Manajemen Al Hilal Saudi mulai bergerak lebih awal untuk menuntaskan salah satu berkas terpenting di luar lapangan hijau, setelah sejumlah laporan mengungkap bahwa perusahaan klub tengah mengkaji perpanjangan kontrak stadion Kingdom Arena, yang akan berakhir pada penghujung musim 2026-2027. Ini merupakan langkah yang menegaskan keterikatan "Sang Pemimpin" dengan stadion yang telah menjelma menjadi salah satu faktor kekuatan utama mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak dibukanya Kingdom Arena, stadion tersebut tidak lagi sekadar tempat menggelar pertandingan, melainkan telah menjadi bagian dari identitas baru Al Hilal, di mana ia lekat dengan berbagai prestasi dan kemenangan besar, serta berubah menjadi benteng yang sulit ditembus oleh lawan untuk membawa pulang hasil positif.

Lebih dari sekadar stadion

Al Hilal berhasil membangun hubungan istimewa dengan Kingdom Arena, baik dari sisi teknis maupun dukungan suporter, sebab para penonton terbiasa memenuhi tribun di sebagian besar pertandingan, hal yang memberi tim keunggulan jelas di kandang sendiri, terutama pada laga-laga besar di tingkat lokal maupun kontinental.

Selain itu, infrastruktur modern stadion turut berperan dalam menyediakan lingkungan profesional yang lengkap bagi tim utama, baik terkait kualitas permukaan lapangan maupun fasilitas dan layanan, yang berdampak langsung pada level penampilan di dalam pertandingan.

Stabilitas teknis dan pemasaran

Keterikatan Al Hilal dengan Kingdom Arena tidak hanya berkaitan dengan sisi olahraga, tetapi juga meluas ke sisi investasi, karena stadion telah menjadi salah satu aset pemasaran terpenting klub, melalui hak penamaan, sponsor, dan pendapatan dari suporter, di samping penyelenggaraan berbagai acara.

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Karena itu, perpanjangan kontrak memberi Al Hilal stabilitas jangka panjang, dan menghindarkan manajemen dari memasuki negosiasi baru untuk mencari stadion alternatif, yang mungkin membuat tim kehilangan sebagian keunggulan yang telah mereka bangun sepanjang musim-musim lalu.

Pesan untuk masa depan

Di tengah persaingan yang kian meningkat antar klub Liga Roshn, Al Hilal menyadari bahwa mempertahankan elemen-elemen kesuksesan tidak kalah penting dari merekrut para bintang, karena itu keterikatan dengan Kingdom Arena tampak sebagai langkah logis dalam proyek klub, yang berupaya melanjutkan dominasi di tingkat lokal, serta bersaing kuat memperebutkan gelar kontinental dan dunia.

Oleh sebab itu, berkas perpanjangan kontrak stadion bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah strategis untuk menjaga "Kerajaan Al Hilal", yang telah menjadi salah satu senjata terpenting mereka di dalam lapangan hijau.