Benfica Tetapkan Syarat untuk Menjual Pavlidis ke Barcelona

Klub Benfica telah menetapkan satu-satunya syarat untuk melepas penyerang asal Yunani mereka, Vangelis Pavlidis, ke Barcelona, yang terus melanjutkan upayanya untuk merampungkan kesepakatan mendatangkan seorang ujung tombak selama bulan terakhir bursa transfer musim panas.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Benfica mensyaratkan datangnya tawaran yang tidak bisa ditolak agar bersedia menyetujui penjualan Pavlidis. Hal ini terjadi di tengah upaya klub Catalan tersebut mencari alternatif bagi opsi favorit mereka, Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, setelah Los Rojiblancos mengambil sikap ofensif terhadap Barca dengan mengajukan pengaduan resmi kepada FIFA atas tuduhan gangguan. Sejumlah nama alternatif pun bermunculan, salah satunya Pavlidis yang berusia 27 tahun.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa gagasan menjual Pavlidis pada dasarnya dianggap kecil kemungkinannya oleh manajemen Benfica, sebuah sikap yang tidak akan berubah kecuali tawaran yang tak tertahankan itu diajukan. Laporan juga menyebutkan bahwa hingga akhir bulan Juli lalu, manajemen klub tersukses di Portugal itu belum menerima tawaran resmi apa pun untuk merekrut top skor tim mereka.

Surat kabar Portugal "A Bola" yang dekat dengan kalangan Benfica melaporkan bahwa Pavlidis pergi menghabiskan liburannya dengan perasaan cemas dan sangat frustrasi, di mana ia diliputi keraguan mengenai rencana klub. Ia meyakini bahwa manajemen ingin menjualnya untuk menutupi kerugian finansial akibat kegagalan tim lolos ke Liga Champions Eropa, terutama setelah sang pemain mengalami periode paceklik gol yang selama itu ia hanya mampu mencetak tiga gol saja antara bulan Februari dan Mei.

Hari-hari terakhir menyaksikan perubahan drastis dalam perjalanan karier penyerang asal Yunani tersebut, di mana ia berhasil mencetak empat gol selama babak kualifikasi Liga Europa.

Laporan yang sama mengungkapkan bahwa Juventus sempat menanyakan kemungkinan mendatangkan Pavlidis selama periode transfer, namun permintaan manajemen klub Portugal itu sebesar 40 juta euro membuat klub Italia tersebut mengurungkan niat menuntaskan kesepakatan.