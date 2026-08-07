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Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Benfica ingin bergerak cepat terhadap Ajax: 'Jordi Cruijff meminta 15 juta euro'

Transfers
Ajax
Croatia
Benfica
J. Sutalo

Josip Sutalo tampaknya sedang menjalani pekan-pekan terakhirnya di Ajax. Menurut media Kroasia Sportske Novosti, bek berusia 26 tahun itu sudah mengantongi tidak kurang dari tiga tawaran.

Setelah tiga musim yang mengecewakan di Amsterdam, Sutalo terbuka untuk hengkang. Namun, klub-klub peminat terlebih dahulu harus mencapai kesepakatan dengan Ajax.

Hal itu masih belum terjadi. Menurut laporan media Kroasia tersebut, Ajax meminta sekitar 15 juta euro untuk Sutalo.

Benfica disebut sebagai salah satu dari tiga klub yang tertarik. Sutalo juga dikabarkan diminati klub-klub dari Premier League.

Di Lisbon, Sutalo bisa menjadi pengganti Antonio Silva. Ia dijual ke AFC Bournemouth seharga 25 juta euro.

Pada 2023, Ajax membayar tidak kurang dari 20,5 juta euro kepada Dinamo Zagreb untuk mendapatkan Sutalo. Kini, manajemen klub bersedia menerima kerugian jutaan euro.

Sutalo belum tampil untuk Ajax musim ini. Bek tengah itu kembali dari Piala Dunia dengan sejumlah keluhan.

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