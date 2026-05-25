VfL Wolfsburg terdegradasi dari Bundesliga pada hari Senin. Tim ini kalah 2-1 dari SC Paderborn pada Senin malam setelah perpanjangan waktu dalam leg kedua babak play-off promosi/degradasi yang menentukan. Dengan demikian, Paderborn kembali ke kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Wolfsburg, dengan Christian Eriksen yang seperti biasa menjadi starter, memulai pertandingan dengan sangat baik. Hanya tiga menit setelah kick-off, Amin Daghim mengoper bola kepada rekan setimnya Milos Pejcinovic, yang dengan tenang mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Namun, keunggulan tersebut ternyata tidak bertahan lama, sebagian karena kartu merah yang diterima Joakim Maehle. Bek tersebut mendapat dua kartu kuning dalam waktu singkat dan membuat timnya harus bermain dengan sepuluh orang sejak awal.

Paderborn kemudian mengambil inisiatif. Laurin Baur nyaris menyamakan kedudukan dan Kamil Grabara harus bertindak cepat saat menghadapi peluang besar dari Santiago Castaneda. Tepat sebelum jeda, skor 1-1 yang pantas tercipta. Setelah lemparan ke dalam dari jarak jauh oleh Laurin Curda, Adriano Bilbija mencetak gol melalui sundulan dari jarak dekat.

Paderborn tetap mendominasi setelah jeda. Wolfsburg selamat dari beberapa momen genting di depan gawang sendiri dan juga melihat tendangan Sebastian Klaas membentur tiang gawang. Tim tamu terus menekan untuk mencetak gol kemenangan.

Gol itu akhirnya tercipta jauh di masa perpanjangan waktu. Sven Michel memberikan umpan silang yang akurat, dan Laurin Curda dengan mudah menyarangkan bola ke gawang untuk skor 1-2 di tiang jauh.

Wolfsburg mencoba bangkit di menit-menit akhir, tetapi peluang yang dimiliki mantan penyerang NEC, Kento Shiogai, tidak menghasilkan gol. Akibatnya, Wolfsburg akan bermain di Bundesliga 2 musim depan, sementara Paderborn merayakan promosi.

Wolfsburg telah bermain di level tertinggi di Jerman sejak 1998.