Bencana di Madrid: Dua Pukulan Telak bagi Madrid

Real Madrid menerima pukulan ganda di skuadnya, setelah Theo Maledon dan Mikael Jantunen mengalami cedera saat menghadapi Fenerbahce di EuroLeague bola basket, yang berakhir dengan kemenangan tim kerajaan dengan selisih 19 poin, sehingga pelatih Pedro Martinez kehilangan jasa dua pemain penting pada momen ketika tim sedang menjalani periode terbaiknya musim ini.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa pemeriksaan awal mengungkap Maledon mengalami keseleo pada lutut kanannya, sementara Jantunen menderita robekan total pada fasia plantar, sehingga durasi absen kedua pemain itu akan bervariasi sesuai dengan sifat cedera masing-masing dan tingkat responsnya terhadap pengobatan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa cedera Maledon mungkin memerlukan masa absen yang berkisar antara dua hingga enam pekan, dengan tingkat keseriusannya yang belum jelas hingga saat ini, sementara kondisi Jantunen tampak lebih rumit, karena ia membutuhkan setidaknya lima pekan untuk pulih, dengan kemungkinan menjalani operasi.

Kedua pemain itu mengalami cedera saat menghadapi Fenerbahce, di mana pemain asal Prancis, Maledon, jatuh dengan posisi yang salah ketika mencoba menembus pertahanan tim Turki itu, setelah mendapat tekel dari Clyburn, sementara Jantunen hanya bertahan di pertandingan selama 7 menit dan 52 detik, dan Pedro Martinez sebelumnya menyebutkan usai laga bahwa kondisi pemain asal Finlandia itu tampak tidak baik.

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Cedera Maledon datang pada momen yang sangat penting bagi Real Madrid, setelah ia menjadi salah satu elemen paling menonjol di tim sejak awal musim, dan tampil memukau saat menghadapi Fenerbahce, di mana ia mencetak 26 poin, dengan meraih rating efisiensi sebesar 35, menjadikannya pemain terbaik tim kerajaan di pertandingan itu.

Jantunen, yang bergabung ke Real Madrid dari Fenerbahce pada bursa transfer musim panas, juga menunjukkan awal yang kuat bersama tim, dan mengisi posisi power forward secara bergantian dengan Jaime Pradilla, dengan rata-rata torehan 10,5 poin di Liga Spanyol, dengan tingkat keberhasilan mencapai 63% pada tembakan tiga angka.

Real Madrid sebelumnya telah meraih 6 kemenangan dalam 9 pertandingan pertamanya di EuroLeague bola basket, dan juga menjaga rekornya tetap tanpa kekalahan di Liga Spanyol, setelah memulihkan keseimbangannya menyusul kekalahan di tiga pertandingan pertama musim ini, dan sejak saat itu meraih rentetan kemenangan beruntun yang mencapai sembilan pertandingan.

Kemenangan terakhir atas Fenerbahce datang untuk menegaskan kondisi teknis istimewa yang sedang dijalani tim di bawah arahan Martinez, setelah mencetak 95 poin ke gawang salah satu tim dengan pertahanan terkuat di Eropa, dalam pertandingan yang digelar di stadion «Movistar Arena» dengan dihadiri 9.826 penonton.

Real Madrid bersiap menghadapi Recoletas Salud San Pablo Burgos, pada Minggu 1 November, tepat pukul 12.30 siang, dalam ajang Liga Spanyol, di tengah penantian atas sikap tim pelatih dalam menutupi absennya Maledon dan Jantunen, di tengah padatnya pertandingan dan beragamnya agenda domestik maupun kontinental.