Bencana di Italia berubah menjadi berkah bagi Barcelona

Timnas Bosnia dan Herzegovina menciptakan kejutan besar dengan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Italia melalui adu penalti dengan skor 4-1, usai pertandingan berakhir imbang 1-1.

Dengan demikian, "La Azzurri" gagal memecahkan kutukan Piala Dunia dan akan absen untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah 2018 dan 2022.

Meskipun absennya Italia dari Piala Dunia merupakan bencana sepak bola bagi negara tersebut, hal ini justru menguntungkan Barcelona.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa bek Alessandro Bastoni (26 tahun) merupakan salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas kekecewaan Italia baru-baru ini.

Bastoni menerima kartu merah langsung pada menit ke-41, sehingga timnya harus menyelesaikan sisa babak pertama, babak kedua, dan perpanjangan waktu dengan sepuluh pemain.

Meskipun Italia unggul 1-0 sebelum ia diusir, absennya Bastoni berdampak besar pada tim Azzurri, dan Bosnia menyamakan kedudukan sebelum perpanjangan waktu dan adu penalti.

Media Italia mengkritik keras pengusiran Bastoni, bahkan hingga mempublikasikan foto-foto yang diedit menampilkan dirinya mengenakan jersey Bosnia. Skenario kontroversial ini mungkin membantu Barcelona dalam mewujudkan tujuannya untuk merekrut bek Inter tersebut.

"Bastoni, dan Bencana 2026" adalah judul halaman utama situs web "La Gazzetta dello Sport", yang mengkritik penampilan bek tersebut melawan Bosnia, sementara edisi cetaknya juga menyoroti penampilannya yang kurang memuaskan.

"Tuttosport" juga menyebut Bastoni sebagai salah satu penyebab utama tersingkirnya Italia dari turnamen, sementara "Corriere dello Sport" menggambarkan kartu merah yang diterima bek tersebut sebagai "bodoh".

Namun, media bukanlah satu-satunya pihak yang fokus pada Bastoni; para penggemar membanjiri postingan sang pemain dan istrinya, Camilla Bresciani, di Instagram dengan komentar.

Selain itu, sebelum jeda internasional, Bastoni telah menerima kritik tajam dari banyak penggemar setelah ia menyebabkan kartu merah Kalulu dalam pertandingan Inter melawan Juventus pada 15 Februari lalu.

Barcelona diyakini dapat merekrut Bastoni dengan biaya antara 55 hingga 60 juta euro sebagai batas maksimal, dan tersingkirnya Italia dari turnamen serta kritik publik terhadapnya mungkin akan memudahkan kepergian sang pemain.

Setelah kekalahan telak Italia, Bastoni meninggalkan lapangan dalam keadaan sangat sedih; gambaran suram sang bek ini mungkin menandakan bahwa masa depannya ada di klub lain. Barcelona siap jika kesempatan itu datang.

