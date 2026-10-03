Bencana bagi rekan-rekan Modric: Inggris melumat Kroasia dalam pesta gol

Timnas Inggris meraih kemenangan telak atas tuan rumah Kroasia dengan skor 7-0 pada Sabtu malam, dalam pekan ketiga UEFA Nations League.

Gol-gol timnas Inggris dicetak secara bergantian oleh Harry Kane "dua gol", Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka "dua gol", dan Morgan Rogers.

Surat kabar AS menyoroti momen-momen paling menonjol dalam pertandingan tersebut, di mana Anthony Gordon menjadi salah satu pemain terbaik laga ini, bersama Jude Bellingham yang menyumbang satu gol dan tiga umpan matang.

Timnas Inggris hanya butuh 8 menit untuk membuka keunggulan, setelah Bellingham menyajikan bola matang kepada Harry Kane, yang kemudian melepaskan tembakan keras ke dalam gawang.

Dari sinilah tragedi Kroasia dimulai, dan timnas Inggris mulai menegaskan dominasinya. Bellingham, yang menciptakan gol pertama, mendapat gilirannya sendiri untuk mencetak gol pada menit ke-21, setelah menyambut bola yang diberikan Gordon di dalam kotak penalti dan mendorongnya ke gawang.

Kemudian giliran pemain Barcelona, yang mencetak gol untuk pertandingan ketiga secara beruntun bersama timnas negaranya, setelah memanfaatkan umpan silang indah dari Jarell Quansah ke arah tiang jauh, untuk mencetak gol ketiga.

Mateo Kovacic sempat mencoba menggetarkan gawang pada menit ke-41, tetapi setelah melewati kiper Jordan Pickford, ia gagal mencetak gol di depan gawang yang sepenuhnya kosong.

Bukayo Saka mengemban tugas memastikan kemenangan dengan mencetak gol keempat pada menit terakhir babak pertama.

Harry Kane kembali mencetak gol tepat saat babak kedua dimulai, lalu Saka mengulanginya dengan mencetak gol pribadinya yang kedua, sebelum Rogers mencetak gol ketujuh pada menit ke-87, usai umpan matang baru dari Bellingham.

Bintang timnas Kroasia, Luka Modric, tampil dalam susunan pemain inti, tetapi ia ditarik keluar pada menit ke-56.

Poin timnas Inggris bertambah menjadi 6 poin, sementara poin Kroasia tetap tertahan di angka 3 poin.























