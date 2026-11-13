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Sejumlah laporan televisi mengungkap fakta mengenai absennya bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, dari ajang Piala Super Arab Saudi yang akan diselenggarakan di Kuwait dalam waktu dekat.

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Beberapa laporan media sebelumnya menyebutkan ketidakikutsertaan Ronaldo bersama Al Nassr dalam turnamen Piala Super Saudi, yang memicu kemarahan para suporter Kuwait yang berharap bisa menyaksikannya di sana.

Namun, pewarta Saudi Turki Al Ajma membantah kabar tersebut dalam pernyataan melalui program "Al Mansah" di saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Saudi.

Terkait hal ini, Al Ajma mengatakan: "Beberapa akun berita di Kuwait menyebutkan bahwa Ronaldo tidak akan ikut serta dalam turnamen Piala Super Saudi, tetapi informasi yang kami miliki hingga saat ini adalah bahwa dia akan bersama Al Nassr di Kuwait."

Dia menambahkan: "Ronaldo antusias untuk hadir di negara Kuwait, karena dia pernah mengunjunginya sebelumnya dan ingin melihat para suporternya kembali. Beberapa kabar juga menunjukkan bahwa Al Nassr akan menggelar pemusatan latihan selama dua atau tiga hari sebelum turnamen dimulai untuk bertemu dengan para suporter."

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Dia menutup: "Dengan demikian, semua kabar yang menyebutkan bahwa Ronaldo tidak akan hadir di Piala Super Saudi adalah kabar yang tidak benar. Dia akan ikut serta dan antusias untuk itu, dan turnamen pun akan menjadi edisi terbaiknya."

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Turnamen Piala Super Saudi digelar di negara Kuwait antara tanggal 19 dan 23 Desember mendatang, dengan partisipasi 4 klub, yaitu Al Nassr, Al Khaleej, Al Ahli, dan Al Qadsiah.

Turnamen dimulai pada 19 Desember ketika Al Ahli bertemu Al Qadsiah di semifinal, sehari sebelum pertandingan lainnya antara Al Nassr dan Al Khaleej, dengan para pemenang dari kedua pertandingan tersebut akan bertemu di babak final pada tanggal 23 bulan yang sama.

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Turnamen ini menyaksikan absennya klub Al Hilal, meskipun mereka adalah pemenang turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci pada musim lalu, hal ini terjadi di tengah sanksi yang dijatuhkan kepada mereka akibat pengunduran diri dari turnamen Piala Super Saudi pada edisi sebelumnya.

Perlu diingat bahwa ini adalah kali pertama turnamen Piala Super Saudi digelar di negara Kuwait, di mana sebelumnya telah digelar 3 kali di ibu kota Inggris, London, sekali di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dan sekali lagi di Hong Kong.

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Al Hilal dianggap sebagai tim yang paling banyak meraih gelar Piala Super Saudi sepanjang sejarah dengan torehan 5 gelar, yang mereka raih pada tahun 2015, 2018, 2021, 2023, dan 2024.

Sebaliknya, Al Ahli dan Al Nassr masing-masing berhasil memenangkan gelar sebanyak dua kali, di mana "Al Alami" meraihnya pada tahun 2019 dan 2020, sementara "Al Raqi" dianggap sebagai pemegang gelar edisi sebelumnya pada 2025, selain edisi 2016.

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Di sisi lain, 3 klub telah meraih turnamen Piala Super Saudi sebanyak satu kali sepanjang sejarah mereka, yaitu Al Ittihad pada 2022, Al Fateh pada 2013, dan Al Shabab pada 2014.

Perlu diingat bahwa Cristiano Ronaldo tampil dengan level istimewa bersama tim Al Nassr selama musim ini, di mana dia telah bermain dalam 12 pertandingan di berbagai kompetisi, berhasil mencetak 9 gol, tetapi belum memberikan satu pun assist.