Klub Jerman, Leipzig, menetapkan harga akhir yang tidak bisa ditawar untuk bintang asal Pantai Gading mereka, Yan Diomande, yang berusia 19 tahun, di tengah meningkatnya ketertarikan Real Madrid untuk mendatangkan penyerang muda tersebut pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Gelandang asal Aljazair, Ismael Bennacer, bersiap mengakhiri perjalanannya bersama klub Italia, Milan, secara permanen, sebagai persiapan untuk hijrah ke skuad klub Qatar, Al-Gharafa, sebagai pemain bebas dalam beberapa jam mendatang.

Jurnalis Italia yang mengkhususkan diri dalam urusan transfer, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa pemain internasional Aljazair berusia 28 tahun itu akan memutus kontraknya dengan Rossoneri secara damai sebelum bergabung dengan Liga Qatar, seraya menuturkan bahwa kesepakatan lisan telah tercapai antara semua pihak, dan yang tersisa hanyalah pengumuman resmi.

Keputusan ini datang setelah musim yang sulit dijalani Bennacer dalam status pinjaman antara klub Prancis, Olympique Marseille, dan klub Kroasia, Dinamo Zagreb, dalam upaya mengembalikan performanya dan menemukan kesempatan untuk bermain secara reguler jauh dari San Siro.

Akhir perjalanan yang tersendat

Dengan demikian berakhirlah perjalanan yang tersendat bagi pemain Aljazair tersebut bersama Milan, di mana ia gagal memaksakan diri masuk dalam perhitungan tim pelatih klub Italia itu, yang mendorongnya untuk mencari tantangan baru di Liga Qatar yang menunjukkan ketertarikan kian meningkat untuk merekrut para pemain dengan pengalaman Eropa.