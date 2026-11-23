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Almugera Kabar pernah menjalani debut buruk bersama tim utama Borussia Dortmund dan beberapa kali nyaris hengkang. Pada musim panas, BVB meminjamkan pemain berusia 20 tahun itu ke NEC Nijmegen, tetapi kiprahnya di sana berjalan buruk.

Almugera Kabar sejauh ini telah memainkan 28 pertandingan kompetitif di level profesional. Namun, upayanya untuk benar-benar membangun karier di level senior tampaknya terus menemui hambatan.

Pemain berusia 20 tahun yang menjuarai Piala Dunia dan Piala Eropa bersama timnas Jerman U-17 pada 2023 itu telah mengalami sejumlah episode nahas. Semuanya bermula pada akhir Oktober 2024, ketika ia menjalani debut Bundesliga pada usia 18 tahun.

Dalam kekalahan Borussia Dortmund 1-2 di kandang FC Augsburg, bek kiri itu masuk pada menit ke-68. Tiga menit kemudian, ia menerima kartu kuning. Pada menit kesembilan waktu tambahan, ia diusir akibat kartu kuning kedua melalui aksi terakhir dalam pertandingan tersebut.

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Januari berikutnya, Kabar untuk pertama kalinya masuk susunan pemain inti BVB. Saat itu, krisis cedera di kubu Dortmund asuhan Nuri Sahin sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Kabar bermain sebagai bek kiri dalam formasi empat bek, dengan Yannik Lührs, yang sebenarnya rekan setimnya di Dortmund U-23, dan Julian Ryerson sebagai duet bek tengah. Dalam 19 menit, lawan mereka, Leverkusen, sudah mencetak tiga gol. Kabar benar-benar kewalahan.

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Almugera Kabar beberapa kali nyaris hengkang dari BVB

Setelah itu, di bawah penerus Sahin, Niko Kovac, Kabar hanya mendapat 25 menit bermain bersama tim utama, tersebar dalam dua penampilan sebagai pengganti. Meski begitu, pemain kelahiran Bremen tersebut, seperti Antonios Papadopoulos sebelumnya, sangat diminati pada setiap bursa transfer dan beberapa kali nyaris hengkang.

Tak lama setelah bencana melawan Leverkusen, misalnya, AC Milan kabarnya menyatakan minat. BVB segera merespons dengan memberi Kabar kontrak profesional pertamanya berdurasi tiga tahun pada Februari 2025. Pada musim panas, sejumlah klub dari Bundesliga, Italia, divisi kedua Inggris, dan Skotlandia dilaporkan tertarik kepadanya. Kepindahan ke FC Brentford bahkan hampir terwujud, dengan angka transfer yang mencengangkan, 20 juta euro, sempat mengemuka.

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Namun, menurut kabar, Borussia hanya bersedia melepas Kabar jika ia menyetujui peminjaman tanpa opsi pembelian. Keputusan klub untuk tidak memilih menerima uang, seperti yang mereka lakukan pada musim panas yang sama untuk Soumalia Coulibaly dan Youssoufa Moukoko, bisa dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap Kabar.

IMAGO

Mengapa kepindahan Almugera Kabar dari BVB ke HSV batal?

"Ini bukan situasi yang mudah bagi saya," katanya pada November setahun lalu, ketika Kabar hanya bermain untuk tim kedua BVB. Tak lama kemudian, ia datang ke HSV untuk menjalani tes medis. Peminjaman itu batal pada saat-saat terakhir karena ditemukan cedera lutut ringan pada Kabar, yang tampaknya baru akan cukup bugar pada pertengahan Maret.

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Pada bursa transfer lalu, kesepakatan peminjaman pertama bagi pemain yang telah lima kali membela timnas U-20 dan bergabung dengan Dortmund pada 2019 itu akhirnya terwujud. NEC Nijmegen, klub kejutan yang menempati peringkat ketiga Eredivisie Belanda, mendapatkan Kabar selama satu tahun, kabarnya tanpa opsi pembelian.

Namun, setelah baru beberapa bulan di Provinsi Gelderland, wilayah timur negara itu, harus diakui bahwa "tambahan pemain berharga" yang dilihat Direktur Teknik Nijmegen Carlos Aalbers dalam diri Kabar ternyata justru sebaliknya.

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Almugera Kabar dan Nijmegen jauh dari harapan

Meski demikian, menyalahkan dirinya seorang diri tidaklah adil. Nijmegen, yang memukau lewat sepakbola menyerang di bawah pelatih Dick Schreuder tahun lalu, sejauh ini menjalani musim yang sangat mengecewakan. Mereka baru meraih tiga kemenangan setelah 13 pekan dan berada di peringkat ke-12 dengan 14 poin, hanya empat poin di atas posisi play-off degradasi.

Selain itu, terutama pada awal musim, mereka menghadapi masalah cedera yang terkadang cukup berat. Dari sudut pandang Kabar, situasi itu sebenarnya menguntungkan: hingga pekan keenam, ia sudah tampil empat kali, termasuk dua kali sebagai starter. Masalahnya, penampilan Kabar, lini pertahanan, dan seluruh tim berjalan cukup buruk.

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Titik terburuk bagi Kabar, mungkin bahkan sepanjang masa peminjamannya di Nijmegen, terjadi hanya beberapa hari setelah penampilan buruknya dalam kekalahan 0-3 dari tim promosi SC Cambuur, saat ia bermain selama 90 menit. Nijmegen bertandang ke markas Juventus Turin untuk laga pembuka Liga Europa, setelah sebelumnya tersingkir secara telak dari kualifikasi Liga Champions oleh Bodö/Glimt (1-3 dan 0-3).

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"Gagal total": Bencana Almugera Kabar melawan Juventus

Kabar menjadi starter, tetapi penampilannya bahkan sedikit lebih buruk daripada timnya secara keseluruhan, yang kalah 0-5. Saat turun minum, skor sudah 0-3 dan Kabar turut berperan dalam terjadinya dua gol lawan. Terutama pada gol ketiga, ketika tekel meluncurnya yang salah waktu menyebabkan penalti dan membuka jalan bagi gol pertama Nick Woltemade untuk Si Nyonya Tua.

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Majalah sepakbola tertua Belanda, Voetbal International, memberi Kabar nilai 3 (dari 10), penilaian yang sejauh ini paling buruk di NEC. Surat kabar daerah De Gelderlander menulis: "Satu hal yang sama sekali tidak boleh diteruskan Schreuder adalah memainkan Almugera Kabar. Bek itu sudah berminggu-minggu menjadi titik terlemah NEC dan sama sekali belum mampu mengimbangi level permainan. Meski begitu, Schreuder terus memberinya tempat sebagai starter. Itu sulit dipahami." Sementara itu, De Telegraaf menyebut Kabar "gagal total" saat melawan Juventus.

Pelatih Schreuder bahkan melangkah lebih jauh dengan mengkritik pemain pinjamannya itu secara terbuka. "Mengapa saya terus memainkan Kabar? Karena saya tidak punya pilihan lain," katanya, lalu menjelaskan: "Dia sangat kesulitan. Kita semua melihatnya. Anak itu baru bergabung dan dia harus bermain. Kami memang belum mampu mengatasi masalah di lini pertahanan."

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Almugera Kabar tak lagi dimainkan sejak bencana melawan Juventus

Pengamat televisi Gertjan Verbeek, yang pernah melatih di Nürnberg dan Bochum, kemudian menyerang Schreuder di ESPN. "Itu menghancurkan bagi pemain ini. Dia hanya punya pengalaman di divisi ketiga dan sekarang langsung dilempar ke situasi sulit," kata pria berusia 64 tahun itu. "Pada gol pertama, dia membiarkan pemain lawannya berlari dan sama sekali tidak mendapat bantuan. Itu berkaitan dengan sistem Schreuder." Mantan pemain profesional Kees Luijckx sependapat: "Apa yang dikatakan Schreuder mungkin benar, tetapi hal seperti itu tidak boleh diucapkan secara terbuka. Jika saya pemainnya, saya tidak ingin datang ke latihan keesokan harinya. Pada dasarnya, pemain itu agak dibiarkan menghadapi semuanya sendiri."

Sejak itu, Schreuder mengesampingkan Kabar, pemain berkaki dominan kiri yang ia tempatkan di sisi kanan formasi tiga bek dan yang timnya kebobolan sebelas gol dalam tiga penampilannya sebagai starter. Schreuder hanya sekali lagi memainkannya sebagai pengganti, pada menit kedua waktu tambahan dalam hasil imbang 1-1 melawan Levski Sofia di Liga Europa. Di liga, Kabar terakhir kali duduk di bangku cadangan tanpa bermain dalam sembilan laga berturut-turut.

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Di satu sisi, hal itu berkaitan dengan meningkatnya persaingan karena Schreuder kini kembali memiliki jauh lebih banyak pilihan di lini pertahanan. Di sisi lain, klub juga langsung bertindak setelah penampilan Kabar di Turin: hanya sebelas hari kemudian, mereka mengundang mantan pemain Leverkusen, Mitchel Bakker, yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Atalanta Bergamo diakhiri, untuk mengikuti uji coba dalam pemusatan latihan enam hari di Spanyol.

IMAGO

Akankah BVB mengakhiri peminjaman Almugera Kabar lebih awal?

Pada awal Oktober, pemain berusia 26 tahun itu, yang bisa mengisi posisi-posisi Kabar serta bermain di sisi kiri lini tengah, mendapat kontrak hingga akhir musim. Setelah empat pertandingan, Bakker sudah mencatatkan menit bermain sedikit lebih banyak dari separuh total menit bermain Kabar. Dalam penampilan pertamanya sebagai starter, kemenangan 3-2 di Utrecht yang menjadi kemenangan pertama Nijmegen di liga sejak akhir Agustus (!), Bakker bermain penuh selama 90 menit dan memberi assist untuk gol pembuka.

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Dalam situasi saat ini, masa depan Kabar terlihat sangat suram, meski baru delapan pertandingan dan 320 menit bermain sejak ia memulai kiprahnya di Belanda. Nijmegen masih memiliki delapan pertandingan hingga akhir tahun. Jika Kabar tetap sama sekali tidak dilibatkan, BVB harus mempertimbangkan apakah peminjamannya perlu diakhiri lebih awal.

Namun, sekalipun demikian, Kabar masih akan sangat jauh dari harapannya untuk akhirnya bisa benar-benar mendapat tempat di sebuah klub, memperoleh kepercayaan, dan bermain secara rutin. Di Dortmund pun, ia bisa melupakan peluang itu: meski kontrak Ramy Bensebaini yang habis musim panas mendatang mungkin tidak diperpanjang, masa depan di BVB menjadi milik pemain lain, yakni Daniel Svensson, Maximilian Beier, dan Kaua Prates, yang baru-baru ini direkrut dengan biaya besar.

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Almugera Kabar: Ringkasan karier profesionalnya