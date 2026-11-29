Bagikan Ikuti GOAL di Google

Media Madrid terus mengangkat isu perwasitan Spanyol setelah kekalahan dari Alavés, dalam laga yang diwarnai pembatalan penalti yang diberikan wasit untuk Jude Bellingham lima menit sebelum pertandingan usai, menyusul intervensi VAR. Keputusan itu memicu kemarahan para pemain tim, terutama karena tayangan ulang memperlihatkan adanya kontak antara gelandang asal Inggris itu dan bek Alavés, sementara insiden tersebut justru berujung pada kartu merah bagi sang gelandang setelah menerima kartu kuning kedua karena dianggap melakukan simulasi.

Iklan

Situs "Defensa Central" menyoroti tiga insiden perwasitan yang dinilainya serupa, tetapi berujung pada keputusan yang berbeda. Situs itu menilai Real Madrid dirugikan secara langsung dalam kasus Bellingham, sementara Barcelona diuntungkan oleh keputusan serupa yang diberikan untuk dua bintangnya, Lamine Yamal dan Raphinha. Laporan tersebut juga menyebut VAR tidak menerapkan standar yang sama dalam ketiga kasus itu.

Insiden Bellingham memicu kontroversi

Kasus pertama terjadi pada menit-menit akhir laga Real Madrid kontra Alavés, ketika wasit Soto Grado memberikan penalti untuk Bellingham, sebelum wasit VAR Figueroa Vázquez turun tangan dan meminta peninjauan tayangan. Keputusan itu akhirnya dibatalkan, meski ada kontak antara sang pemain dan bek lawan.

Baca juga: Video: Bagaimana jika? Mantan bintang Al Hilal hadapkan Al Ahli pada pertanyaan sulit soal Toney

Iklan Iklan

Situs tersebut menilai intervensi VAR tidak beralasan, terutama karena tayangan yang diperlihatkan wasit VAR kepada Soto Grado, menurut pandangannya, bukanlah yang paling jelas untuk menilai insiden itu. Disebutkan pula bahwa sudut kamera lain memperlihatkan lutut bek Alavés membentur Bellingham sehingga ia terjatuh di kotak penalti.

Topik Terkait

Situs itu menjelaskan bahwa kasus tersebut masih bisa diperdebatkan terkait apakah kontaknya cukup untuk berbuah penalti, tetapi mempersoalkan intervensi VAR yang membatalkan keputusan wasit, terlebih ada sentuhan di antara kedua pemain. Situs itu juga menyinggung bahwa penalti yang sebelumnya diberikan untuk Kylian Mbappé saat melawan Sevilla dan Celta Vigo turut memicu protes.

Baca juga: Kritik dari Madrid untuk Mourinho: Tindakannya tidak cerdas dan memecah belah tim

Iklan

Lamine Yamal dan Raphinha: Keputusan yang berbeda?

Sebaliknya, laporan itu mengutip dua kasus Barcelona pada musim ini. Kasus pertama terkait penalti yang gagal dieksekusi Lamine Yamal saat menghadapi Villarreal sekitar sepekan lalu. Dalam insiden itu terjadi kontak dengan sang pemain di kotak penalti, disertai keraguan apakah kontak tersebut cukup untuk dianggap pelanggaran, tetapi VAR memanggil wasit utama untuk meninjau kejadian itu sebelum penalti diberikan.

Iklan

Adapun kasus kedua terjadi saat Barcelona menghadapi Elche, ketika Raphinha terjatuh di kotak penalti setelah kontak yang disebut laporan itu ringan. Dalam insiden tersebut, wasit VAR tidak turun tangan untuk membatalkan keputusan wasit, dengan pertimbangan bahwa adanya kontak membuat keputusan wasit lapangan tetap berlaku.

Laporan itu ditutup dengan mempertanyakan konsistensi penerapan protokol perwasitan, termasuk alasan wasit VAR turun tangan dalam sebagian kasus tetapi tidak dalam kasus lain, serta perbedaan cara mengarahkan wasit lapangan antara insiden Bellingham dan kasus-kasus yang melibatkan pemain Barcelona. Menurut laporan tersebut, keputusan-keputusan ini menimbulkan kecurigaan tanpa ada jawaban yang jelas.

Iklan

Baca juga: Video: Al Ahli atau Liga Primer? Toney ungkap sikapnya soal kepergian

Baca juga: Enrique temukan solusi yang lebih meyakinkan daripada Torres. Akankah Paris menutup wacana transfer darurat?