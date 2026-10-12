Reaksi Jude Bellingham, bintang Real Madrid, setelah kartu merah kontroversial diberikan kepada Vinicius Junior dalam kemenangan Los Blancos atas Villarreal dengan skor 1-0, menyebar luas di media sosial.

Real Madrid meraih tiga poin di Stadion Santiago Bernabeu berkat gol yang dicetak Yan Diomande pada menit ke-62.

Vinicius memulai pertandingan dari bangku cadangan atas keputusan pelatih Jose Mourinho, namun ia masuk pada awal babak kedua menggantikan Trent Alexander-Arnold. Pemain Brasil itu mengira dirinya telah menggandakan keunggulan Real Madrid pada menit ke-71.

Namun gol tersebut dibatalkan setelah peninjauan teknologi video, dan tayangan ulang memperlihatkan bahwa Vinicius menjambak rambut Nathan Salibah dalam serangan yang mendahului gol tersebut.

Setelah itu, wasit mengeluarkan kartu merah langsung kepada pemain Brasil tersebut, di tengah keterkejutan seluruh pihak yang berada di kubu Real Madrid.

Dilaporkan jaringan GiveMeSport bahwa kamera menangkap reaksi mencolok dari Jude Bellingham setelah Vinicius diusir keluar, pemain yang menjalani pertandingan penuh selama 90 menit.

Para suporter, bersama sejumlah akun yang terkait dengan Real Madrid di platform X, meyakini bahwa pemain Inggris itu berkata, "Ya Tuhan, sialan aku! Permainan ini seluruhnya sudah menjadi menggelikan! Ya Tuhan."