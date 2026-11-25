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Meski tampil gemilang bersama Real Madrid dan berhasil melampaui catatan sejumlah legenda klub, Jude Bellingham tidak ragu mengakui sesuatu yang mungkin tidak diduga banyak orang. Hal itu ia sampaikan saat membahas perbandingan dirinya dengan salah satu nama terbesar yang pernah mengenakan seragam Los Blancos, dalam pernyataan yang sarat objektivitas.

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Pernyataan pemain asal Inggris itu disampaikan setelah Real Madrid menang besar 5-1 atas Eindhoven pada Selasa malam dalam lanjutan pekan kelima fase liga Liga Champions. Pada laga tersebut, Bellingham mencetak gol kedua Los Blancos setelah tampil apik di babak kedua.

Berbicara di mixed zone, Bellingham mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Saya tidak merasa tertekan ketika dibandingkan dengan Zinedine Zidane, justru itu merupakan kehormatan besar bagi saya. Tekanan yang sesungguhnya adalah memenangi pertandingan. Saya melakukan hal-hal yang menurut orang lain mirip dengan apa yang dulu dilakukan Zidane, tetapi dia jauh lebih baik daripada saya."

Bellingham Ungkap Sikapnya soal Ban Kapten Real Madrid

Gelandang asal Inggris itu juga menyinggung kemungkinan menjadi kapten Real Madrid di masa depan. Namun, ia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada para kapten tim saat ini dan menegaskan bahwa ia belum memikirkan hal tersebut untuk sekarang.

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"Saya tidak tahu. Kami sudah memiliki kapten-kapten yang hebat, seperti Tibo, Fede, Vini, dan Rodrygo. Mereka adalah pemain yang sudah menghabiskan banyak musim di sini," ujarnya.

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Ia menambahkan bahwa dirinya merasa nyaman dengan posisinya saat ini serta terus belajar dan berkembang. Ia juga menyebut sedang berupaya meningkatkan kemampuan bahasa Spanyolnya dan banyak memetik manfaat dari pengalaman yang dimiliki rekan-rekannya di ruang ganti.

Kebenaran soal Perpanjangan Kontrak, Bellingham Memberi Penjelasan

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Bellingham membantah telah menjalani negosiasi apa pun dengan Real Madrid terkait perpanjangan kontraknya, setelah media sosial ramai dengan laporan yang menyebut klub semakin dekat dengan kesepakatan kontrak baru dengannya.

Dalam pernyataan yang mengejutkan, ia berkata: "Sejujurnya, saya belum berbicara dengan klub soal perpanjangan kontrak. Saya melihat apa yang beredar di media sosial, lalu saya berbicara dengan ayah atau ibu saya dan bertanya kepada mereka: apakah ini benar atau tidak?"

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Meski begitu, ia menegaskan bahwa masa depannya di Real Madrid sama sekali tidak membuatnya khawatir dan bahwa ia merasa sangat bahagia di klub serta dalam kehidupannya di Spanyol.

"Tentu saja saya ingin bertahan di sini. Saya bermain dengan baik dan menikmati sepak bola, dan saya senang tinggal di sini, di Spanyol. Bagi saya, semuanya sempurna di klub ini sekarang. Adapun kontrak dan perpanjangannya, itu adalah hal yang bisa dipikirkan nanti," tambahnya.

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Pernyataan ini muncul di tengah kedudukan penting yang kini ditempati pemain asal Inggris itu dalam proyek Real Madrid. Sejak bergabung, ia menjelma menjadi salah satu pilar utama lini tengah berkat kemampuannya menghubungkan peran bertahan dan menyerang serta menembus kotak penalti.

Mourinho Tidak Hanya Peduli pada Sepak Bola

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Bellingham juga berbicara tentang perubahan yang dibawa pelatih José Mourinho di Real Madrid. Menurutnya, pengaruh sang pelatih tidak terbatas pada aspek teknis dan taktis, tetapi juga menjangkau suasana psikologis di dalam tim serta caranya memperlakukan para pemain.

"Ada banyak hal yang berubah, termasuk suasananya. Dia adalah pelatih yang tidak hanya memikirkan sepak bola, tetapi juga peduli pada perasaan para pemain, dan itu sangat penting bagi kami," ujarnya.

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Ia menambahkan: "Kami merasa memiliki seseorang yang selalu ingin berjuang untuk kami. Karena itu, kami juga berjuang untuknya dan untuk klub, karena kami sangat bahagia."

Pemain asal Inggris itu mengungkapkan bahwa Mourinho sedikit marah saat jeda pertandingan melawan Eindhoven karena performa yang ditampilkan tim di babak pertama.

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"Ya, dia sedikit marah, tetapi itu hal yang wajar. Dia pelatih kelas atas dan menuntut banyak dari kami. Saya rasa kami tampil jauh lebih baik di babak kedua," jelasnya.

Bellingham menekankan pentingnya memulai pertandingan dengan kuat dan tidak hanya mengandalkan peningkatan performa setelah jeda. Ia memperingatkan bahwa terlambat masuk ke dalam atmosfer pertandingan bisa sangat merugikan Real Madrid saat menghadapi lawan-lawan besar.

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Pesan Bellingham soal Vinícius

Dalam kesempatan lain, Bellingham membela rekan setimnya asal Brasil, Vinícius Júnior, setelah ditanya tentang kegembiraannya atas gol Vinícius dalam laga melawan Eindhoven. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Vinícius melampaui kekaguman atas kemampuannya di lapangan.

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"Dia anak muda yang luar biasa dan pemain yang luar biasa. Saya menyukai cara dia bermain, tetapi saya lebih menyukai kepribadiannya," kata sang bintang asal Inggris.

Ia menambahkan, seraya mengkritik besarnya serangan yang diterima rekannya itu: "Saya rasa kalian terlalu sering menyerangnya, karena dia pemain yang memecah opini. Saya melihat dia membutuhkan bantuan rekan-rekannya, dan karena itu kami selalu ada untuknya."

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Catatan Bersejarah dan Terus Berkembang

Bellingham juga mengomentari keberhasilannya melampaui sejumlah catatan milik para legenda Real Madrid, di antaranya Zidane dan David Beckham, setelah mengoleksi 17 gol di Liga Champions.

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"Saya selalu senang, karena mereka adalah panutan saya. Zidane, Beckham, McManaman, semuanya adalah panutan bagi saya. Merupakan suatu kehormatan bisa bermain untuk klub ini, mengingat sejarah yang dimilikinya," ujarnya.

Di saat yang sama, gelandang asal Inggris itu menegaskan bahwa Real Madrid tidak boleh berpuas diri dengan kemenangan, bahkan ketika meraih hasil besar. Menurutnya, tim dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan performa.

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"Selalu penting bagi kami untuk berkembang dan memikirkan bagaimana tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Tidak cukup hanya menang dan terus menang, kami harus belajar bagaimana bermain lebih baik, dan kami memang sedang mempelajarinya," katanya.

Real Madrid meraih kemenangan kelima beruntun di fase liga Liga Champions setelah membalikkan ketertinggalan dari Eindhoven akibat gol Ivan Perišić menjadi kemenangan telak lima gol. Fede Valverde mencetak gol penyeimbang, disusul Bellingham dengan gol kedua, sebelum Kylian Mbappé menambah dua gol dan Vinícius Júnior menutup pesta lima gol tersebut.

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Los Blancos kini mengoleksi 15 poin dari lima pertandingan dan memimpin klasemen sendirian. Mereka melanjutkan start sempurna di kompetisi antarklub Eropa tersebut, di tengah harapan para pendukungnya agar tim terus bersaing memperebutkan gelar.