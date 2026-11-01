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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Bellingham perkuat keunggulan Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
Spanyol
Inggris

keunggulan dini..

Jude Bellingham memperbesar keunggulan Real Madrid atas Racing Santander dengan mencetak gol kedua bagi Los Blancos, setelah sebelumnya Kylian Mbappe membuka keunggulan, sehingga pemain Inggris itu membawa timnya unggul dua gol.

Gol Bellingham tercipta dari serangan balik cepat, yang berawal dari umpan Mbappe di lini tengah kepada Arda Guler, yang kemudian mengirimkan umpan terobosan dengan memanfaatkan majunya lini pertahanan Racing dan pergerakan pemain Inggris itu dari belakang.

Bellingham melaju ke sepertiga akhir area serang, sebelum dengan cerdik melambungkan bola dari luar kotak penalti melewati kiper Agirrezabala, mencetak gol yang indah, yang tak mampu dikejar Mantilla untuk menjauhkannya dari gawang.

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