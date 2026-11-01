Bellingham perkuat keunggulan Real Madrid

Jude Bellingham memperbesar keunggulan Real Madrid atas Racing Santander dengan mencetak gol kedua bagi Los Blancos, setelah sebelumnya Kylian Mbappe membuka keunggulan, sehingga pemain Inggris itu membawa timnya unggul dua gol.

Gol Bellingham tercipta dari serangan balik cepat, yang berawal dari umpan Mbappe di lini tengah kepada Arda Guler, yang kemudian mengirimkan umpan terobosan dengan memanfaatkan majunya lini pertahanan Racing dan pergerakan pemain Inggris itu dari belakang.

Bellingham melaju ke sepertiga akhir area serang, sebelum dengan cerdik melambungkan bola dari luar kotak penalti melewati kiper Agirrezabala, mencetak gol yang indah, yang tak mampu dikejar Mantilla untuk menjauhkannya dari gawang.