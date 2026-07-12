Bellingham menanggapi kritik Tuchel dengan nada sinis... Apa yang dia katakan?

Bintang tim nasional Inggris, Jude Bellingham, membuat kejutan besar setelah The Three Lions lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Norwegia (2-1 setelah perpanjangan waktu), ketika ia menanggapi kritik tajam dari pelatihnya asal Jerman, Thomas Tuchel, terhadap performa tim dengan nada sarkastis, meskipun ia sendiri mencetak dua gol penentu yang membawa timnas negaranya lolos.

Bellingham mengabaikan komentar marah Tuchel dengan senyuman dingin saat ditanya mengenai hal itu dalam konferensi pers, sambil berkata: “Baiklah, tidak masalah, tidak masalah,” sebelum membela rekan-rekan setimnya dengan tegas, sambil menambahkan: “Situasinya lebih sulit di lapangan, ini masa-masa sulit. Semua pemain sudah berusaha sekuat tenaga, jadi saya sampaikan apresiasi dan penghargaan saya kepada para pemain yang tampil bagus di lapangan.”

Tuchel mengkritik, Bellingham membela

Tanggapan tenang Bellingham sangat kontras dengan kemarahan yang ditunjukkan Tuchel beberapa menit sebelumnya, di mana pelatih asal Jerman itu tidak ragu mengkritik penampilan timnya meskipun telah lolos secara bersejarah, sebagai isyarat jelas ketidakpuasannya terhadap performa yang ditampilkan saat melawan Norwegia, terutama setelah tim tersebut kesulitan sepanjang pertandingan dan membutuhkan perpanjangan waktu untuk memastikan lolos.

Sikap Bellingham patut diperhatikan, karena gelandang Real Madrid berusia 23 tahun itu memilih untuk tidak memperkeruh kontroversi, lebih memilih membela rekan-rekannya daripada terlibat dalam perselisihan terbuka dengan pelatihnya, sebagai pesan yang jelas bahwa para pemain di lapangan menghadapi tekanan luar biasa yang tidak disadari oleh mereka yang berada di pinggir lapangan.

Pahlawan Kualifikasi Menolak Kontroversi

Bellingham sebelumnya mencetak gol penyama kedudukan 1-1 pada masa tambahan waktu babak pertama melalui tendangan datar yang akurat, sebelum memastikan lolosnya tim dengan gol keduanya di awal babak perpanjangan waktu (menit ke-94), sehingga menjadi pahlawan sejati bagi The Three Lions dalam laga yang sulit ini.

Inggris akan bertanding di semifinal melawan pemenang dari pertandingan antara Swiss dan Argentina.