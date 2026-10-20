Bintang Real Madrid, Arda Guler, berhasil meyakinkan pelatihnya, Jose Mourinho, tentang pentingnya memberinya peran lebih besar di posisi gelandang, setelah kehadirannya di jantung permainan ikut mengubah wajah tim sepanjang laga melawan Sevilla, di mana ia menampilkan performa terbaiknya musim ini dan mencatatkan rekor dalam penguasaan bola serta jumlah umpan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho tengah bersiap melakukan perubahan taktik sebelum menghadapi Sevilla, setelah ia berkata: "Saya di sini untuk melakukan apa yang saya yakini terbaik bagi tim. Saya rasa akan tiba suatu hari ketika teknologi kecerdasan buatan menentukan susunan pemain terbaik yang mungkin, dan peran pelatih hanya terbatas pada pekerjaan di lapangan saja, tetapi hingga hari ini, pelatihlah yang masih mengambil keputusan."

Meskipun pelatih asal Portugal itu tidak mengumumkannya secara terang-terangan sebelum pertandingan, ia melakukan perubahan terbatas yang menghadirkan reaksi kuat di dalam tim, dan membawanya menampilkan pertandingan terbaiknya musim ini.

Memindahkan Guler ke pangkal pembangunan serangan sejak awal menjadi perubahan paling menonjol, karena ikut mengubah wajah tim.

Setelah Mourinho sempat ragu untuk mengandalkan pemain asal Turki itu di posisi spesifik tersebut sepanjang paruh pertama musim, laga melawan Sevilla meyakinkannya secara final akan manfaat dari pilihan ini.

Guler diperkirakan akan menjalani lebih banyak pertandingan di posisi ini, dan tampil lebih teratur di lini tengah, terutama pada laga-laga ketika Real Madrid membutuhkan peningkatan efektivitas serangan melalui penguasaan bola.

Hal itu tidak berarti bahwa pemain asal Turki itu tidak akan kembali ke sayap kanan atau posisi pengatur serangan pada beberapa periode musim, tetapi Guler kini, dalam proses bertahap yang dijalankan Mourinho sejak kedatangannya dengan tujuan mencapai susunan terbaik yang mungkin, menjadi pilihan yang sangat realistis untuk bermain di samping Aurelien Tchouameni di lini tengah.

Kata kuncinya adalah kendali

Kehadiran Guler di lini tengah memberi Mourinho kemampuan untuk mengendalikan tempo pertandingan, sesuatu yang belum berhasil diraih tim sampai saat ini.

Pelatih menilai bahwa pemain asal Turki itu mampu, melalui permainan di posisi ini, membaca jalannya permainan sambil menghadap ke lapangan, mengendalikan tempo, mengatur sirkulasi bola, dan menemukan umpan-umpan terobosan yang memanfaatkan kecepatan para pemain di lini depan.

Pertukaran posisi antara Guler dan Jude Bellingham pada beberapa periode laga melawan Sevilla juga memperoleh pujian dari Mourinho, mengingat kesulitan yang ditimbulkan pergerakan ini terhadap organisasi pertahanan lawan.

Keseimbangan yang didambakan, yang dicari setiap pelatih dari jajaran pelatih elite, hadir berkat kehadiran pemain asal Turki itu di lini tengah, di samping kemampuan Diomande untuk mengerahkan upaya besar saat kembali menjalankan tugas-tugas pertahanan.

Hal ini mendorong Cucurella sendiri untuk memberikan pujian secara jelas, lebih dari sekali sepanjang laga melawan Sevilla, atas upaya yang dikerahkan pemain tersebut.

Kehadiran Fede Valverde di sayap juga ikut mewujudkan keseimbangan ini, dengan kemungkinan ia didorong ke posisi yang lebih maju di masa mendatang, karena eksperimen taktik masih terus berlangsung, meskipun sulit mengingat keharusan meraih kemenangan.

Meski demikian, staf teknis menilai bahwa yang membuat Guler istimewa di posisi gelandang adalah kemampuannya menghubungkan antarlini permainan yang berbeda, berkat keterampilannya dalam umpan pendek dan pemahaman dengan rekan-rekannya, selain kemampuannya mengirim umpan-umpan terobosan kepada Diomande dan Kylian Mbappe, dan melepaskan keduanya menuju gawang dengan memanfaatkan kecepatan mereka.

Masih banyak ruang untuk berkembang

Mourinho berkata sebelum menghadapi Sevilla, tanpa mengungkap niatnya menurunkan Guler di posisi gelandang: "Arda pemain yang memiliki bakat besar, dan untungnya, ia belum mencapai tahap pemain yang matang. Tetapi ia memiliki potensi yang memungkinkannya bermain di berbagai posisi. Saya sangat senang."

Pertandingan itu menyaksikan tim mencapai persentase penguasaan bola tertinggi mereka musim ini, mencapai 65%, di samping mencatatkan rekor dalam jumlah umpan yang mencapai 666 umpan, melampaui rekor sebelumnya sebesar 599 umpan melawan Malaga.

Pelatih menambahkan: "Posisi gelandang adalah yang tersulit. Jika seorang pemain hanya cukup menyerang saja, maka lebih baik ia bermain di sayap atau di posisi pengatur serangan. Dan untuk menjadi pemain kelas tinggi, ia harus memiliki kualitas yang berbeda dan memahami jalannya permainan."

Meskipun Guler masih membutuhkan penajaman beberapa aspek dalam permainannya agar menguasai permainan di posisi ini, ia layak mendapatkan kesempatan untuk tampil di sana secara lebih teratur, dan membiasakan diri dengan tuntutannya.

Meskipun gagasan pertama Mourinho selalu berupa pengamanan lini tengah dengan mengandalkan Tchouameni dan Valverde, analisis pelatih atas apa yang terjadi di dua pertandingan terakhir melawan Villarreal dan Elche setelah periode jeda membawanya mencoba pilihan yang berbeda, dengan tujuan memberi tim lebih banyak kendali dan keseimbangan, dan pilihan ini berupa mengandalkan Guler.

Keputusan mendorong pemain asal Turki itu ke posisi gelandang melawan Sevilla merupakan petualangan taktik, dan dalam lukisan yang sketsanya digambar Mourinho secara bertahap, masih ada peran yang harus ditentukan bagi Valverde setelah perubahan yang ia lakukan pada posisi Guler.

Pelatih berkata tentang pemain asal Uruguay itu: "Ia adalah salah satu pemain yang paling serbabisa menempati berbagai posisi dalam sepak bola, dan ia bisa bermain di hampir semua posisi dengan level yang sangat tinggi. Seandainya ia terpaksa bermain sebagai penjaga gawang, ia akan mengenakan sarung tangan dan berdiri di antara mistar."

Kini Mourinho memiliki tiga pilihan untuk mempertahankan Guler di posisi gelandang: tetap menempatkan Valverde di posisi bek sayap, atau mengembalikannya ke sayap kanan yang selama ini ditempati Guler, atau mempertahankan Valverde di lini tengah dan mencadangkan Tchouameni, sehingga pemain asal Uruguay itu bermain di samping bintang Turki tersebut.