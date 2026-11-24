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Jude Bellingham, bintang Real Madrid, mengungkap rahasia keberhasilan timnya bangkit dari ketertinggalan di sejumlah laga Liga Champions musim ini.

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Real Madrid sempat tertinggal satu gol dari PSV malam ini, tetapi kemudian membalas dengan lima gol untuk menang 5-1.

Bellingham mencetak gol kedua pada menit ke-60 dengan cara yang luar biasa. Ia mengontrol bola dengan sangat apik sebelum melepaskan tembakan ke gawang, menghasilkan gol yang menuai banyak pujian.

Kepada saluran "Real Madrid", Bellingham mengatakan: "Ini penting karena berarti tambahan tiga poin. Kami tidak ingin bermain di babak play-off untuk lolos ke fase berikutnya, dan untuk itu kami harus menang."

Ia melanjutkan: "Babak pertama sulit karena PSV memiliki pemain-pemain hebat. Namun, level Real Madrid jauh lebih tinggi di babak kedua."

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Mengenai rahasia kemenangan di babak kedua, bintang asal Inggris itu menjelaskan: "Saya pikir rahasianya adalah kami bermain lebih baik karena kami melakukan hal-hal sederhana dengan benar. Semua orang tahu kami memiliki banyak pemain hebat yang tampil luar biasa, tetapi terkadang yang lebih penting adalah menguasai hal-hal sederhana. Itulah sebabnya kami menang."

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Soal perasaannya setelah mencetak gol indah tersebut, ia berkata: "Saya sama sekali tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi entahlah, bolanya berada di posisi yang bagus, saya berpikir untuk menembak, saya melakukannya, dan jadilah gol."

Ketika ditanya bagaimana ia menjelaskan tiga kali bangkit dari ketertinggalan atau "remontada" dalam lima laga Liga Champions, ia menjawab: "Karakter, mentalitas, dan kata-kata pelatih saat jeda. Itu gabungan dari berbagai faktor. Namun, akan baik bagi kami untuk bisa menang dengan meyakinkan, dan karena itu kami masih perlu berkembang."

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Ia juga memuji suasana di Bernabeu: "Para suporter luar biasa seperti biasanya. Babak pertama berjalan sulit, dan mudah bagi suporter untuk terpengaruh secara negatif, tetapi ketika mereka bersikap positif, tim bermain jauh lebih baik. Itulah sebabnya kami membutuhkan dukungan ini di setiap laga, dari setiap pemain. Dan saya yakin kami akan menang."

Remontada Baru di Liga Champions

Real Madrid kembali mencatatkan remontada setelah PSV unggul pada menit ke-32 lewat sang kapten, Ivan Perisic, tetapi Real Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-50 lewat kapten mereka sendiri, Fede Valverde.

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Jude Bellingham membawa Real Madrid unggul untuk pertama kalinya dalam laga ini lewat gol kedua pada menit ke-60, sebelum Kylian Mbappe memperlebar keunggulan tim asal Spanyol itu dengan gol ketiga pada menit ke-64. Artinya, tim tersebut mencetak tiga gol dalam waktu kurang dari seperempat jam.

Mbappe mencetak gol keempat pada menit ke-84, lalu Vinicius Junior menyumbang gol kelima pada menit ke-87.

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Real Madrid kini memimpin sendirian di puncak klasemen Liga Champions dengan catatan sempurna, 15 poin dari lima laga, sementara poin PSV tertahan di angka 4 di peringkat ke-28.

Real Madrid melanjutkan tren positif di Liga Champions dengan meraih kemenangan kelima secara beruntun. Ini merupakan keempat kalinya dalam sejarah klub mereka memenangi lima laga pertama di kompetisi ini, setelah musim 2011-2012, 2014-2015, dan 2023-2024. Dalam tiga kesempatan sebelumnya itu, mereka selalu melaju setidaknya hingga semifinal, dan keluar sebagai juara pada kesempatan terakhir.